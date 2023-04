Oppo A1 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Presentato in Cina il nuovo smartphone di fascia bassa Oppo A1 5G, uno smartphone economico commercializzato tramite China Telecom. Si tratta di un telefono che, al momento, non verrà venduto fuori dalla Cina ma che, in futuro, potrebbe arrivare in Europa. Magari non con questo nome o, addirittura, non con questo brand. Oppo A1 5G, infatti, potrebbe essere venduto anche da un altro marchio del gruppo BBK (Vivo, Realme, iQOO, OnePlus).

Oppo A1 5G: caratteristiche tecniche

Oppo A1 5G ha un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, molto usato quest’anno nella fascia medio bassa perché, ad un prezzo ragionevole, pur non offrendo grandi prestazioni mette a disposizione la connessione 5G.

Due le configurazioni di memoria disponibili in Cina: 8 GB di RAM e 256 GB di storage, o 12 GB e 256 GB. C’è anche lo slot per l’espansione dello spazio di archiviazione, tramite schedina microSDXC.

Il display è anch’esso decisamente economico: un 6,72 pollici LCD con risoluzione FHD+ e refresh rate di 90 Hz. Ignota, ma si suppone bassa, la luminosità massima di questo pannello.

Il comparto fotografico è formato da due sensori posteriori, di cui solo uno realmente utile: si parla infatti di un principale da 50 MP f/1.8 affiancato da un praticamente inutile sensore da 2 MP f/2.4 per il calcolo della profondità, utile solo a fare l’effetto bokeh nei ritratti.

Ancor più economico e limitato il sensore anteriore per i ritratti, da appena 8 MP e con apertura f/2.2. Con queste specifiche non aspettatevi grandi selfie, né videochiamate di buona qualità.

Buone invece, sempre grazie allo Snapdragon 695, le connessioni disponibili per l’utente di Oppo A1: oltre la già citato 5G, infatti, c’è il Bluetooth 5.3, il WiFi 5 e tutti i sistemi di geolocalizzazione satellitare principali. C’è persino un chip NFC, per nulla scontato visto il resto della scheda tecnica.

Infine la batteria: è un accumulatore da 5.000 mAh, che non è male, ma non è nota la potenza di ricarica.

Oppo A1 5G: quanto costa in Cina

Come già accennato, Oppo A1 5G al momento è disponibile solo in Cina, tramite operatore telefonico locale. Viene venduto al prezzo (al cambio attuale) di circa 280 euro per la versione con 8 GB di RAM e circa 300 euro per quella con 12 GB.

Qualora questo smartphone dovesse arrivare anche in Italia, con marchio Oppo o altro brand, al prezzo dovremmo aggiungere probabilmente almeno una cinquantina di euro in più.

Ad un ipotetico prezzo di 329 euro per la versione base, però, Oppo A1 avrebbe più di una difficoltà a trovare compratori. Difficile, quindi, che lo vedremo realmente dalle nostre parti.