Oppo A18 è arrivato in Italia, scheda tecnica e prezzo

Oppo ha presentato ufficialmente anche per il mercato italiano Oppo A18, il nuovo smartphone low cost dell’azienda cinese e già rebranding dell’Oppo A38, presentato sul mercato asiatico solo qualche settimana fa.

Come per il gemello cinese, anche in questo caso abbiamo una scheda tecnica semplice e funzionale, sviluppata appositamente per portare nelle mani dei consumatori uno smartphone da utilizzare nella vita di tutti i giorni e, naturalmente, da acquistare a un prezzo contenuto.

Non manca poi un design classico, in linea con gli altri prodotti a marchio Oppo e impreziosito dall’accattivante finitura Oppo Glow, ben nota agli amanti del brand.

Oppo A18: scheda tecnica

Il nuovo Oppo A18 ha un display IPS LCD da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore in dotazione è un MediaTek Helio G85 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria per l’archiviazione, espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD.

Tra le funzioni di questo smartphone c’è anche la tecnologia RAM Expansion, che consente all’utente di ottenere altri 4 GB di RAM aggiuntiva, attingendo dalla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP (f/2.0), un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 5 MP (f/2.2). Una soluzione senza troppe pretese, funzionale alle classiche operazioni punta-scatta-condividi sui social.

Tra le opzioni di connettività non c’è il 5G, visto che il processore scelto da Oppo non ha un modem adatto all’utilizzo della rete veloce. L’utente però, può navigare utilizzando il 4G oppure il WiFi 5. Oltre a questo ci sono anche il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e i sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

Presente anche la modalità Ultra Volume, la tecnologia proprietaria di Oppo che permette di aumentare fino al 300% il volume delle notifiche e dei contenuti multimediali. Se utilizzata in chiamata consente di aumentare il volume della voce, migliorando la conversazione anche in ambienti molto rumorosi.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con la promessa da parte del produttore di arrivare sempre a fine giornata con lo smartphone carico. Non è stata specificata la velocità di ricarica, ma difficimente si tratta di quella SuperVOOC da 33 W vista sull’Oppo A38. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente ColorOS 13.1.

Infine è presente la certificazione IP54, che attesta la resistenza di questo telefono alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Oppo A18: disponibilità e prezzo

Il nuovo Oppo A18 è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda cinese, su Amazon e presso i principali rivenditori in due colorazioni: Glowing Blue e Glowing Black. Il prezzo suggerito per l’unica versione disponibile con 4/128 GB è di 159,99 euro ma con l’offerta lancio il prezzo scende a 119,99 euro.

