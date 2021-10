Oppo A54s in Italia: low cost, tanta batteria e foto da 50 MP

Un po’ a sorpresa, Oppo ha annunciato in Italia un nuovo smartphone che si posiziona nella fascia medio bassa del mercato. È Oppo A54s, un prodotto equilibrato con alcuni “picchi" che lo differenziano dal prodotto che va a sostituire, l’Oppo A54 che dalle nostre parti era arrivato solamente in variante 5G.

Rispetto a questo, il nuovo Oppo A54s rinuncia ad alcune specifiche per centrare un compromesso diverso tra dotazione e prezzo, che adesso è più conveniente. In un momento in cui si parla spesso e ovunque di crisi dei chip tanto che il costo dei componenti sta per aumentare, il fatto che arrivi un prodotto dal prezzo accessibile è una notizia positiva per i consumatori e forse anche un po’ inattesa. Sul piano tecnico a fare la voce grossa, oltre alla batteria, è la fotocamera principale che passa da 13 a 50 megapixel, un salto avanti notevole rispetto al passato che potrebbe suggerire anche un incremento percepibile in termini di qualità di foto e video.

Oppo A54s: caratteristiche tecniche

Oppo A54s è un prodotto di fascia medio bassa che non rinuncia ad alcune caratteristiche chiave per avere successo. Il chip è un “onesto" Helio G35 di MediaTek, un octa core da 2,3 GHz sufficienti a svolgere qualsiasi operazione, ma è sui 128 GB di spazio di archiviazione che Oppo A54s punta per conquistare i clienti, specie alla luce della possibilità di espanderla attraverso una microSD.

Lo schermo è ampio e quindi perfetto per i contenuti multimediali: si tratta di un pannello LCD da 6,52 pollici HD+ con luminosità di 480 nits, contrasto 1.500:1, rapporto schermo-scocca 88,7% e protezione in Panda Glass. È ideale anche per rivedere i selfie scattati dalla fotocamera frontale da 8 megapixel di Oppo A54s, o foto e video in Full HD della fotocamera posteriore da ben 50 megapixel, che è affiancata da due fotocamere ulteriori da 2 MP per foto macro e per la profondità di campo.

Oppo A54s è uno smartphone dual SIM 4G VoLTE, con connettività Wi-Fi a 5 GHz, Bluetooth 5.0 con SBC, AAC, aptX ed LDAC, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS e ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Il lettore di impronte digitali è laterale e c’è anche lo sblocco tramite riconoscimento del volto in 2D. Batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10 watt. Due le colorazioni, Pearl Blue e Crystal Black.

Oppo A54s: l’offerta Amazon

C’è evidentemente una ragione per cui Oppo A54s è stato presentato “in silenzio", e riguarda la crisi dei chip che sta martoriando l’industria tecnologica. Oppo A54s infatti è pre ordinabile su Amazon con consegna tra fine novembre e metà dicembre, comunque in tempo per Natale che quest’anno, a causa della carenza di componenti, vedrà pochi prodotti in commercio.

Per cui sarà importante programmare gli acquisti con maggiore anticipo rispetto al passato, e la possibilità di pre ordinare su Amazon un prodotto ambito come sarà Oppo A54s, alla lunga, potrebbe pagare. Il gigante del commercio online, per fortuna, consente già di piazzare l’ordine per un prodotto venduto e spedito da Amazon – quindi con tutte le tutele del caso – al prezzo competitivo di 229 euro. Meglio non pensarci troppo.