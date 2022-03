Oppo A54s, lo smartphone lowcost in offerta a un prezzo speciale

Amazon regala sempre delle ottime sorprese: sulla piattaforma di e-commerce, infatti, troviamo oggi delle nuove offerte che riguardano i dispositivi Oppo, brand cinese che oramai sta prendendo sempre più piede in Italia. Oppo produce smartphone, smartwatch e cuffie con un ottimo rapporto qualità-prezzo e oggi è in offerta uno dei suoi dispositivi migliori: l’Oppo A54s. Lo smartphone è disponibile su Amazon a un prezzo di 179,99€, ben il 22% in meno rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

L’Oppo A54s è uno smartphone medio di gamma, al prezzo di un entry-level. Le caratteristiche del dispositivo, infatti, sono di fascia superiore, molto di più di quanto potrebbe far pensare un prezzo del genere. Già lo schermo è garanzia di qualità: grazie all’intelligenza artificiale regola la luminosità in modo da non dar fastidio agli occhi degli utenti. Buono anche il comparto fotografico, con un obiettivo principale da ben 50MP. Infine, non bisogna trascurare la batteria da 5000mAh che assicura fino a due giorni di autonomia.

Oppo A54s: la scheda tecnica

Per uno smartphone che costa meno di 200€ non si può chiedere di più. Dall’Oppo A54s non ci si può certo aspettare le stesse performance di un iPhone o di un Samsung Galaxy S21/22, ma nel suo piccolo di certo non tradisce le aspettative degli utenti.

Lo schermo è da 6,52" con Eye-Care, una particolare tecnologica che si prende cura dei tuoi occhi e regola automaticamente la luminosità per non stancarli troppo. Sotto la scocca trova posto il chipset Helio G35 supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB utilizzando una scheda microSD).

Per essere uno smartphone lowcost ha un comparto fotografico più che discreto. La fotocamera principale è da 50MP, ed è supportata da un sensore di profondità da 2MP e da una fotocamera macro sempre da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 8MP. Ad aiutare la fotocamera c’è anche l’intelligenza artificiale che migliora la qualità degli scatti, rendendo i colori più vividi e realistici. Ci sono anche dei filtri bokeh per scattare ritratti perfetti.

Altro punto di forza del dispositivo è la batteria da ben 5000mAh che permette di coprire due giorni senza troppi problemi.

Oppo A54s in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Prezzo più basso di sempre per l’Oppo A54s, smartphone lowcost che, come abbiamo visto, ha una scheda tecnica molto interessante. Lo smartphone è in offerta su Amazon a un prezzo di 179,99€, con uno sconto del 22%: acquistandolo oggi si risparmiano esattamente 50€. Amazon offre anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 36€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e la consegna è garantita nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

Oppo A54s – blu

Oppo A54s – nero