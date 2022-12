Oppo A58x ufficiale: caratteristiche e prezzi

Oppo ha deciso di presidiare la fascia bassa di mercato con due modelli che presentano caratteristiche interessanti. Il primo di questi smartphone, il modello A58G, è stato lanciato in Cina il mese scorso e adotta un SoC Mediatek Dimensity 700 e si distingue per le due fotocamere da 50 megapixel. L’ultimo arrivato annunciato in questi giorni è l’Oppo A58X che diventa di fatto lo smartphone "d’entrata" del brand posizionandosi per caratteristiche tecniche e prezzo al di sotto dell’A58G.

Oppo A58X: caratteristiche tecniche

Anche per questo smartphone Oppo ha deciso di dotarlo del SoC Dimensity 700 che è bene ricordare rende l’A58X anche compatibile con le reti 5G. Le prestazioni sono fornite in simbiosi con una dotazione di memoria che può essere da 6 GB o 8 GB di tipo LPDDR4X. Lo spazio di archiviazione è fornito da una memoria UFS 2.2 da 128 GB che può essere aumentata a 1 TB tramite una scheda microSD.

Il display da 6.56 pollici proposto è di tipo LCD e nel centro di questo è presente un notch che cela la fotocamera da 8 megapixel destinata ai selfie. Le caratteristiche tecniche di questo pannello parlano di una risoluzione HD+ (720×1612 pixel) e una luminosità che arriva a 600 nit. Lo schermo, protetto da un vetro Panda Glass, inoltre offre un refresh rate e anche un campionamento al tocco pari a 90 Hz.

Il comparto fotografico è al minimo che si possa sperare. Troviamo un sensore principale da 13 megapixel, affiancato da un obiettivo da 2 megapixel e un flash LED. È evidente che questa configurazione non si addice a chi ama scattare tante foto e registrare video con una certa qualità.

Buona al contrario la connettività offerta. Oltre al 5G si ottiene il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 5 e anche un comodo jack da 3.5 mm per collegare le cuffie via cavo. La batteria da 5.000 mAh si ricarica tramite porta USB-C alla massima velocità di 10 W. Oppo A 58X esce dalla fabbrica con Android 12 preinstallato, su cui si basa l’interfaccia proprietaria ColorOS 12.1

Oppo A58x: disponibilità e prezzi

Il nuovo smartphone di fascia bassa di Oppo è al momento destinato solo al mercato cinese e viene proposto in tre colori Breeze Purple, Tranquil Blue e Star Black. Il suo prezzo è di 1.200 yuan che al cambio attuale equivalgono a 162 euro per la versione base con 6 GB di RAM. Non ci sono informazioni rispetto a un suo lancio anche a livello globale.