Oppo A74: un buon medio al giusto prezzo con lo sconto del 27%

La fascia media del mercato degli smartphone, quella con prezzi che vanno da 200 a 400 euro circa, è una delle più affollate di dispositivi tra i quali scegliere. In questa fascia, a parità di caratteristiche e di qualità produttive, è il prezzo a spingere gli utenti all’acquisto.

Ed è soprattutto per questo che i prezzi dei dispositivi di fascia media vanno monitorati in continuazione, perché una loro variazione al ribasso può trasformare radicalmente il giudizio su un dispositivo. Quante volte, d’altronde, ci siamo trovati di fronte ad un buon telefono ma ci siamo detti: “Ok, non è male, ma forse costa un po’ troppo“. E’ la considerazione che si fanno tutti ed è anche più che corretta, perché in fascia media si può scegliere e, soprattutto, si può aspettare che un produttore metta in sconto un modello potenzialmente interessante ad un prezzo inferiore. E’ proprio il caso di Oppo A74, un buon device di fascia media che oggi è in forte sconto su Amazon e diventa assai più interessante che in passato.

Oppo A74: caratteristiche tecniche

Oppo A74 è uno smartphone 4G, basato sul chip Qualcomm Snapdragon 662 (lanciato a gennaio 2020): un processore non compatibile con le reti 5G, ma in grado di connettersi tramite WiFi 6 e Bluetooth 5.1. A chi non serve il 5G, quindi, non mancheranno le altre funzioni tipiche di uno smartphone moderno (gli manca solo l’NFC per i pagamenti contactless).

Il display, da 6,43 pollici, è un AMOLED con risoluzione 2.400×1.080 pixel (409 ppi di densità, un buon valore) e ha solo un “difetto" rispetto ad altri concorrenti: la frequenza di aggiornamento di 60 Hz, non si arriva a 90 Hz.

Buona la dotazione di memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Ottima la batteria, da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 Watt.

Per tenere basso il prezzo Oppo ha dotato questo smartphone di sole 3 fotocamere, due delle quali utili ma non realmente utilizzabili tutti i giorni dagli utenti: una principale da 48 MP, affiancata da una macro e da un sensore di profondità in bianco e nero entrambi da 2 MP.

Non c’è quindi né un grandangolo né uno zoom ottico, però il sensore principale è ben stabilizzato (seppur elettronicamente) e la fotocamera frontale è da 16 MP. Nel complesso questo smartphone può fare video fino alla risoluzione di 1080p a 30 fps, niente 4K quindi.

Oppo A74: l’offerta Amazon

Oppo A74 ha un prezzo di listino di 300 euro che, oggi, per le caratteristiche tecniche del dispositivo sembra a molti eccessivo: si tratta di uno smartphone buono per una gran parte degli utenti, per chi non cerca prestazioni estreme o caratteristiche tecniche di pregio, ma a quel prezzo si trova di meglio.

Tutto cambia con l’offerta di Oppo su Amazon: il prezzo scende di ben 80 euro (-27%) e Oppo A74 ha un prezzo finale di 220 euro. A questo prezzo vale decisamente la pena farci un pensierino.

OPPO A74 4G, versione 6/128 GB