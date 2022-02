Oppo A76: come sarà il low cost cinese 2022

Per chi ama gli smartphone di Oppo, sembra che l’atteso Oppo A76 sarà il dispositivo low cost cinese più interessante tra quelli previsti per quest’anno e successore dell’attuale A75 (in foto). In effetti, sono appena emerse online quelle che presumibilmente sono le presunte specifiche tecniche del terminale, oltre al prezzo che sicuramente lascerà piacevolmente stupiti un gran numero di utenti.

A rivelare le caratteristiche del terminale cinese è stato il sito indiano 91mobiles, che è riuscito ad ottenere, da fonti anonime, render e dettagli sul suddetto terminale. Anticipiamo che, stando a quanto trapelato, l’Oppo A76 sarà dotato di un foro sul display per la selfie-camera, di un sensore per le impronte digitali montato lateralmente e di due obiettivi fotografici sul retro. Inoltre, tra le specifiche principali, pare che troveremo un buon display, accanto ad un processore targato Qualcomm e ad un supporto per la ricarica rapida niente male per un low cost. Uno degli aspetti più interessanti, tuttavia, è il prezzo: l’A76 sarà un device dal costo contenuto se messo in relazione a ciò che offre.

Oppo A76: come sarà

Oltre alle sopra citate caratteristiche, l’Oppo A76 dovrebbe offrire un prestante schermo HD+ da 6,56 pollici con una risoluzione di 1612 x 720 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. A bordo del telefono del colosso cinese dovremmo trovare il chipset Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610 e supporto al solo 4G (ma potrebbe arrivare anche una versione con chip 5G), con due opzioni di memoria: 4/128 GB e 6/128 GB (lo spazio di archiviazione potrebbe essere espandibile tramite una scheda microSD).

Per quanto riguarda le fotocamere, Oppo A76 dovrebbe ospitare una configurazione a doppio sensore, con un primario da 13 MP e un obiettivo secondario da 2 MP (alloggiati in un modulo rettangolare insieme ad un flash LED); sul davanti potrebbe esserci un sensore da 8 MP per selfie e videochiamate.

Inoltre, l’Oppo A76 potrebbe vantare una grossa batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W, misurare 164,4 X 75,7 X 8,4 mm e pesare 189 grammi. A far funzionare lo smartphone ci sarà la skin personalizzata ColorOS 11.1 basata su Android 11.

Le tonalità disponibili dovrebbero essere solo due, vale a dire blu e nero.

OPPO A76: quanto costerà

Si ritiene che il costo del nuovo smartphone low cost targato Oppo possa oscillare tra le 15.000 e le 17.000 rupie indiane (vale a dire tra i 180 e i 200 euro al cambio attuale). Tuttavia, al momento non è emersa alcuna indicazione su quando e dove arriverà lo smartphone.