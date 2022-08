Oppo A76 in offerta, lo smartphone lowcost costa pochissimo

Per avere uno smartphone affidabile e con componenti di qualità non è detto che bisogna spendere centinaia di euro. Delle volte basta aspettare il momento giusto, l’offerta giusto e soprattutto cercare nel sito di e-commerce giusto. E quale miglior sito di Amazon per una super offerta? Sulla piattaforma è tornato nuovamente in offerta uno dei migliori smartphone lowcost lanciati negli ultimi mesi. Stiamo parlando dell’Oppo A76, dispositivo con una buona scheda tecnica e che costa poco.

Soprattutto oggi che lo troviamo scontato del 28% e si risparmiano praticamente 70€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. L’Oppo A76 offre tutte le caratteristiche che si cercano in uno smartphone che costa meno di 200€: uno schermo grande e con un refresh rate elevato, una buona fotocamera e soprattutto una batteria capiente che permette di ricaricarlo ogni due giorni. La promo è davvero molto interessante e per questo motivo potrebbe terminare da un momento all’altro: vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Oppo A76: la scheda tecnica

Quando un’azienda realizza uno smartphone lowcost fa delle scelte bene precise su quali componenti investire di più e in quali risparmiare qualche soldo. Nell’Oppo A76 queste scelte non sono state fatte, essendo un dispositivo molto equilibrato e con caratteristiche interessanti.

A partire già dallo schermo. Troviamo un display molto ampio da ben 6,6" con un refresh rate a 90Hz che rende il dispositivo più fluido soprattutto con le app social e con i videogame. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 680, una garanzia per gli smartphone lowcost, supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un doppio sensore posteriore e da una fotocamera selfie da 8MP che assicura ottimi scatti. Per migliorare la qualità delle foto viene in nostro aiuto l’intelligenza artificiale e i tanti filtri presenti nell’app fotocamera.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente la batteria da 5.000mAh che permette di avere un’autonomia fino a due giorni. C’è anche il supporto della ricarica rapida Supervooc da 33W che impiega un po’ più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Tra le altre particolarità dello smartphone troviamo la presenza del sensore per le impronte digitali posizionato di lato e non sotto lo schermo.

Oppo A76 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’Oppo A76 è in offerta su Amazon a un prezzo di 179,99€, il più basso fatto registrare nell’ultimo periodo. Lo sconto è di ben il 28% e si risparmiano circa 70€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Il dispositivo viene consegnato anche in meno di ventiquattro ore per i clienti Prime.

Oppo A76