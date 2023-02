Oppo A78 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Dopo il lancio sul mercato indiano, Oppo A78 5G è ora disponibile anche in Italia. Lo smartphone arriva con un hardware di sicuro interesse, a partire dalla connessione 5G, ma di fascia medio-bassa. Si tratta di uno smartphone per chi ha bisogno di prestazioni non certo estreme, ma anche dell’affidabilità offerta da un buon chip e da un marchio ormai molto maturo, come Oppo. Il prezzo è un po’ alto, a causa proprio del livello qualitativo ormai raggiunto dal brand cinese.

Oppo A78, caratteristiche tecniche

Oppo A78 5G si basa sul SoC MediaTek Dimensity 700, a cui vengono abbinati 4 o 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 Tb tramite l’inserimento di una scheda microSD. Lo smartphone è dotato di uno schermo con una diagonale di 16,7 centimetri equivalente a 6,56 pollici, ha una risoluzione pari a 720×1.612 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Per catturare foto e video, Oppo A78 5G integra due sensori fotografici, con una risoluzione rispettivamente di 50 MP e 2 MP. La fotocamera frontale, con una risoluzione da 8 MP, è sufficiente per scattare selfie e per le videochiamate con una qualità dell’immagine discreta. Oppo per questo modello ha sviluppato una funzione chiamata 108MP Ultra-Clear Image che grazie a una serie di algoritmi "cambia" la risoluzione delle foto scattate portandole a un apparente risoluzione di 108 MP.

Oppo A78 5G è anche dotato di tre funzioni che migliorano la qualità delle foto grazie all’intelligenza artificiale: AI Portrait Retouching, AI Scene Enhancement e Ultra Night Mode, rispettivamente utili a migliorare i ritratti, le scene con più soggetti da riprendere e le foto notturne.

I due speaker stereo sono dotati di tecnologia Real Original Sound che modifica l’equalizzazione del suono quando si ascolta musica, o si riproducono video e giochi.

Oppo A78 5G è inoltre dotato di una batteria da 5.000 mAh con tecnologia di ricarica rapida SuperVooc Flash Charge da 33 watt. Secondo Oppo si riesce a ricaricare una batteria completamente scarica in 67 minuti. E quando si va a dormire ci pensa la tecnologia Super Night Standby a limitare il consumo di batteria al 2% durante le ore di sonno.

Il nuovo medio di Oppo arriva con a bordo Android 13 su cui si basa l’interfaccia proprietaria ColorOS 13. Tra le funzioni offerta dalla nuova versione, spicca quella denominata Photo Information Protection. Questa permette di eliminare i metadati che vengono scritti quando si scattano foto o si riprendono video e quindi evitare che questi dati privati sensibili vengano involontariamente condivisi con altre persone.

Prezzi e disponibilità

Oppo A78 5G è disponibile sullo store online di Oppo, presso i principali rivenditori di dispositivi elettronici e, a breve, anche su Amazon. Viene proposto in due colorazioni: Glowing Black e Glowing Blue, Sempre due sono le configurazioni, 4 GB/128 GB e 8 GB/128 GB, proposte rispettivamente a 329,99 euro e 369,99 euro.