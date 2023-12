Fonte foto: OPPO

OPPO arricchisce la sua famiglia di smartphone di fascia media con il lancio in Italia del nuovo OPPO A79 5G. Il mid-range è acquistabile da subito, con la possibilità per gli utenti di scegliere tra due diverse combinazioni di RAM e storage oltre che tra tre diverse colorazioni della scocca.

OPPO A79 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo OPPO A79 5G arriva sul mercato con un display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. Il display ha un foro per la fotocamera anteriore. Tra le specifiche dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6020, realizzato con processo produttivo a 7 nm e dotato di una CPU octa-core con 2 core Cortex A76 da 2,2 GHz e 6 core Cortex A55 da 2 GHz. Il chip garantisce la possibilità di utilizzare le reti 5G.

Lo smartphone arriva sul mercato in due versioni: il modello base ha 4 GB di RAM e 128 GB di storage mentre la versione più completa ha 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La RAM può essere espansa prendendo in prestito fino a 4GB di memoria di archiviazione libera. Per entrambe le varianti c’è una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W.

Il comparto fotografico di OPPO A79 5G include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, con cui è possibile scattare immagini da 108 Megapixel utilizzando la funzione Ultra-Clear, e un sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. C’è poi una fotocamera anteriore da 8 Megapixel.

Da segnalare anche gli altoparlanti Dual Stereo, che garantiscono un volume più alto all’86% rispetto alla generazione precedente grazie alla modalità Ultra Volume. Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali laterale e arriva sul mercato con Android 13 con ColorOS 13.

Il software integra il sistema Dynamic Computing Engine, sviluppato da OPPO per garantire l’utilizzo ottimale delle risorse hardware, in tutti i contesti di utilizzo, e un funzionamento più fluido del dispositivo. C’è anche la possibilità di sfruttare la connettività Dual SIM. Le dimensioni del nuovo OPPO A79 5G sono pari a 165,6 x 76 x 7,99 mm a fronte di un peso di 193 grammi.

OPPO A79 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo OPPO A79 5G è disponibile da questa settimana in Italia. Lo smartphone debutta sul mercato in tre colorazioni (Dazzling Purple, Glowing Green e Mystery Black). A disposizione degli utenti ci sono due varianti. Il modello base ha 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage e viene proposto con un prezzo di 299,99 euro, con colorazioni Black e Green. C’è poi la ben più interessante versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, proposta con le colorazioni Black e Purple. In questo caso, il prezzo di vendita è di 349,99 euro, appena 50 euro in più rispetto al modello 4-128 GB.