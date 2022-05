Oppo Enco Air 2 ufficiali: caratteristiche e prezzo

A pochi mesi dal debutto in Cina e poi in India, arrivano anche in Italia i nuovi auricolari entry level, Oppo Enco Air 2. Dal punto di vista del design notiamo la continuità con la versione precedente: sono cuffiette in-ear bianche che ricordano (come un po’ tutte) le AirPod di Apple, con un case opaco con top semitrasparente, elegante e compatto, facile da portare in una tasca.

La parte anteriore della custodia è dotata di un indicatore LED della batteria e la parte inferiore ospita la porta di ricarica USB di tipo C. A bordo di questa nuova versione di auricolari Oppo Enco Air 2 troviamo un driver da 13.4 millimetri placcato in titanio che migliora la qualità del suono sia per i bassi e sia per gli alti. La qualità dell’audio è assicurata anche per le chiamate grazie alla cancellazione del rumore con AI (Intelligenza Artificiale) a cui sono abbinate bassa latenza e una batteria che, garantisce l’azienda, assicura una lunga durata. Tra l’altro è stata introdotta l’equalizzazione Enco Live, che ottimizza la riproduzione audio. Da un po’ tutti i punti di vista, quindi, le nuove Enco Air 2 sono migliori del modello precedente.

Oppo Enco Air 2: caratteristiche tecniche

Gli auricolari Oppo Enco Air 2 sono dotate di connettività Bluetooth 5.2, controlli smart touch e supporto per l’app HeyMelody che consente agli utenti di accedere a più funzioni come la modalità gioco (che riduce la latenza fino a 80 ms, secondo l’azienda) i preset EQ e i controlli degli auricolari. I preset EQ, che Oppo ha soprannominato effetti sonori Enco Live, includono Original sound, Bass Boost e Clear vocals.

L’app consente inoltre agli utenti di personalizzare i controlli degli auricolari tra cui il doppio tocco, il triplo tocco e i comandi tocca e tieni premuto. C’è anche un interruttore per la modalità di gioco all’interno dell’app. Con i controlli smart touch, è possibile anche controllare la fotocamera di uno smartphone Oppo.

Gli auricolari da soli forniscono 4 ore di riproduzione continua, che grazie alla custodia aumentano fino a 24 ore complessive. Per gli amanti della leggerezza, ogni auricolare pesa appena 3,5 grammi, rispecchiando appieno il nome che portano.

Oppo Enco Air 2: prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari Oppo Enco Air 2 sono disponibili in preordine fino al 23 maggio nella colorazione White, sul sito ufficiale dell’azienda abbinati all’OPPO Band Sport scontati di 49,99 euro per un prezzo complessivo di 69,99 euro invece di 119,98 euro. Gli stessi auricolari saranno disponibili nei prossimi giorni anche su Amazon.