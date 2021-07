Oppo Enco W31: le cuffiette true wireless a -39%

Estate tempo di divertimento all’aria aperta, ma connessi al mondo digitale in cui siamo immersi anche in casa e in ufficio. La tecnologia c’è e oggi costa anche poco, specialmente quella per ascoltare musica in movimento: di smartphone e cuffiette true wireless a buon mercato se ne trovano così tanti che è persino difficile scegliere.

Meglio concentrarsi sui prodotti di brand noti e affidabili, che costano un po’ di più ma valgono molto di più di quelli super economici “da battaglia“. Specialmente per quanto riguarda le cuffiette wireless, che possono sempre servire anche per il lavoro tra telefonate e video riunioni con i colleghi. Se poi si trova il prodotto di marca e di qualità ad un prezzo scontato, allora il cerchio si chiude e l’affare è fatto. Affare su Amazon, ovviamente, dove i produttori di dispositivi elettronici ormai fanno offerte continue e gli utenti non devono fare altro che aspettare quella più adatta a loro. L’offerta di oggi sulle cuffiette Oppo Enco W31, però, probabilmente interesserà molti.

Oppo Enco W31: caratteristiche tecniche

Gli auricolari true wireless Oppo Enco W31 sono un modello 2020 che ha avuto un notevole successo grazie ad un rapporto prezzo/caratteristiche molto favorevole. Oppo è un marchio ormai ben conosciuto e apprezzato anche in Italia, dove è presente con una gamma molto articolata di smartphone e accessori.

Queste cuffiette hanno un driver da 7 millimetri, in grado di riprodurre l’ormai consueto range di frequenze audio comprese tra 20 Hz e 20 kHz (tutto il suono che l’orecchio umano è in grado di ascoltare). La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.0, mentre la ricarica avviene tramite la custodia circolare dal design discreto ma accattivante.

E’ presente un buon algoritmo di cancellazione attiva del rumore, la certificazione IP54 a garanzia della tenuta alla polvere e agli schizzi d’acqua, e i sensori di prossimità che servono a mettere in pausa la riproduzione della musica quando avviciniamo le cuffiette alla custodia per posarle.

Discreta l’autonomia: 3 ore e mezza dichiarate da Oppo con un volume del 50%.

Oppo Enco W31: l’offerta Amazon

Le cuffiette Wireless Oppo Enco W31 hanno un prezzo di listino di 99 euro, che non sono né troppi né pochi: sono il prezzo giusto per la qualità del prodotto e l’affidabilità e l’assistenza garantiti dal marchio Oppo.

Già questo basta a destare interesse verso tale prodotto (che, infatti, ha venduto molto bene negli ultimi mesi) ma è l’offerta Amazon a renderlo irresistibile: -39% e il prezzo quasi si dimezza. Il prezzo finale di Oppo Enco W31 scende così a 59,90 euro, non è mai stato così basso.

Oppo Enco W31 – Auricolari True Wireless Bluetooth