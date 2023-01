Oppo Find N2 Flip: il nuovo pieghevole è pronto a sbarcare in Europa

Un mese fa Oppo ha presentato i due smartphone pieghevoli Oppo Find N2 (a libretto) e Oppo Find N2 Flip (a conchiglia). Il Flip è il primo esperimento di Oppo con il form factor pieghevole "clamshell", anche se dal nome sembrerebbe il secondo, e sarà anche il primo tra i due a essere distribuito sui mercati globali. Gli indizi arrivano dal database del benchmark online Geekbench, che pubblica anche alcune caratteristiche tecniche che non fanno altro che confermare che la versione in arrivo in Europa sarà del tutto simile alla versione cinese.

Oppo Find N2 Flip: caratteristiche tecniche

Oppo Find N2 Flip ha un processore Mediatek Dimensity 9000+, il meglio della produzione MediaTek fino a un mesetto fa, affiancato da un chip Marisilicon X deputato a migliorare la qualità degli scatti. Il telefono mantiene gli 8/12 GB di RAM e i 128/256 GB di archiviazione, proprio come nella versione cinese.

Identiche anche forma e dimensioni: il display pieghevole di Oppo Find N2 Flip, da aperto, misura 6,8 pollici. Si tratta di un pannello AMOLED, con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il display esterno, fisso e rettangolare, misura 3,26 pollici.

Sul retro sono state poste due fotocamere: il sensore principale da 50 MP e il sensore ultra grandangolare da 8 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Anche la batteria di Oppo Find N2 Flip "global" sarà la stessa di quella della versione cinese: 4.300 mAh e con ricarica di 44W. Valori buoni, ma non esaltanti.

Oppo Find N2 Flip: disponibilità e prezzi

La data di lancio internazionale del nuovo smartphone pieghevole Oppo Find N2 Flip è ancora sconosciuta. Probabilmente potrebbe coincidere con il Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo. Poche settimane dopo il telefono dovrebbe arrivare in Italia (si spera).

Anche il prezzo resta sconosciuto ma possiamo dare un termine di riferimento a partire dal listino cinese che risulta già essere molto elevato:

Oppo Find N2 Flip 8/256 GB: 5.999 yuan (circa 810 euro)

Oppo Find N2 Flip 12/256GB: 6.399 yuan (circa 864 euro)

Oppo Find N2 Flip 16/512GB: 6.999 yuan (circa 945 euro)

Dunque, l’Oppo Find N2 Flip in Italia è candidato a sforare i 1.000 euro per la versione minima, a causa dei costi di importazione e della tassazione superiore.