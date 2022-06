Oppo Find X3 Neo, sconto esagerato: oggi lo paghi la metà

Può uno smartphone essere in offerta con uno sconto di ben il 50%? La risposta è sì se ti chiami Oppo Find X3 Neo e sei in promozione speciale su Amazon. Difficile da credere, dato che solitamente gli smartphone arrivano al massimo a un 35-40% di sconto. Ma oggi troviamo una di quelle offerte da prendere al volo e che non bisogna farsi scappare. Acquistando oggi l’Oppo Find X3 Neo si risparmiano 400€ sul prezzo di listino e lo si può pagare anche a rate a tasso zero.

Come si può intuire dalla somma che si risparmia, l’Oppo Find X3 Neo è un vero top di gamma, con una scheda tecnica molto interessante. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, resta ancora molto valido e non crea nessun tipo di problema nell’utilizzo quotidiano. Ha addirittura quattro fotocamere posteriori con un sensore professionale da 50MP. Da non sottovalutare anche i 12GB di RAM e i 256GB di memoria interna che permettono al dispositivo di performare ancora meglio. Non c’è una data di scadenza per questa offerta, quindi vi consigliamo di approfittarne subito, prima che scada.

Oppo Find X3 Neo: la scheda tecnica

A meno di 400€ è difficile trovare uno smartphone con una scheda tecnica più completa dell’Oppo Find X3 Neo. Lo smartphone ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questa fascia, compreso uno schermo fluido e reattivo.

E partiamo proprio dal display AMOLED da 6,5" con refresh rate a 90Hz che rende più fluido l’utilizzo con le app social e i videogame. Inoltre, è anche leggermente curvo ai lati per una migliore visione dei contenuti. Sotto la scocca trova posto il processore top di gamma Snapdragon 865 con a supporto 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. RAM e spazio di archiviazione rendono il dispositivo ancora più potente e permette di archiviare tantissime foto e installare tante app.

Uno dei punti di forza dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. Oppo lo ha dotato di sensori di ultima generazione e di tecnologie ad hoc che migliorano foto e soprattutto video. Registrare filmati in condizioni di scarsa luminosità non è un problema con l’Oppo Find X3 Neo grazie alla modalità Ultra Night Video. Nella parte posteriore troviamo ben 4 fotocamere: quella principale è da 50MP, poi c’è un sensore ultra-grandangolare da 16MP, un teleobiettivo da 13MP e una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera per i selfie è da ben 32 MP.

La batteria da 4500mAh supporta la ricarica super rapida da 65W che permette di avere il 100% di autonomia in meno di un’ora.

Oppo Find X3 Neo in offerta: prezzo e sconto

Super promo per questo Oppo Find X3 Neo, smartphone che, come abbiamo appena visto, è un vero top di gamma. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 399,99€, con uno sconto di ben il 50% su quello di listino. Si risparmiano esattamente 400€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di pagamento (leggere attentamente il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone è venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per il reso si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

