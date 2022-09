Il tablet Air arriva in Italia a 299 euro

Il mercato dei tablet è diventato particolarmente competitivo e Oppo non si sottrae a questa scommessa con il nuovo Oppo Pad Air, già disponibile anche in Italia. Oppo pad Air è un tablet di fascia medio-bassa propone una scheda tecnica in linea con il segmento di mercato, ma ad un prezzo che potrebbe sorprendere.

L’Oppo Pad Air è abbastanza leggero, pesa infatti 440 grammi, e questa caratteristica si rivela decisamente importante trattandosi di un dispositivo che resterà a lungo tra le mani. Per contenere il prezzo, Oppo ha progettato il suo Oppo Pad Air con un display LCD e non OLED ma, nell’insieme, questo tablet è un dispositivo equilibrato con specifiche in grado di soddisfare la maggior parte degli usi quotidiani anche grazie ad una buona interfaccia ColorOS for Pad, che vedremo per la prima volta in Europa proprio sul Pad Air. Buona, infine, la capacità della batteria, che assicura moltissime ore di autonomia.

Oppo Pad Air: caratteristiche tecniche

Il tablet Oppo Pad Air da 10 pollici ha uno spessore di 6,94 mm, lunghezza di 24 cm e larghezza di 15 cm. Sul retro è stata collocata una fascia sabbiata che facilita la presa evitando scivolamenti e che ospita anche la fotocamera da 8 MP con stabilizzatore elettronico EIS.

La fotocamera anteriore è da 5 MP, posizionata nella (generosa) cornice del display. Quest’ultimo è un LCD IPS ha la risoluzione 2K (2.000×1.200 pixel), rapporto d’aspetto 16:10, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e frequenza di tocco di 120 Hz, e si rivela più che sufficiente per navigare su Internet, gestire i social o per guardare video con una buona chiarezza di immagine.

Il processore a bordo dell’Oppo Pad Air è il Qualcomm Snapdragon 680 abbinato a 4 GB di memoria RAM e a 64/128 GB di memoria di archiviazione. L’impianto audio è compatibile con Dolby Atmos e formato da quattro altoparlanti.

La batteria è da 7.100 mAh, una capienza che consente un’autonomia di 12 ore per la visione di video, videoconferenze fino a 15 ore e lettura di ebook fino a 16 ore.

Oppo Pad Air: disponibilità e prezzo

Oppo Pad Air è già in vendita in Italia sullo store ufficiale con un offerta che include anche gli auricolari in-ear Oppo Enco Air2 (valore 69,99 euro) e la smartband Oppo Band Style (valore 44,99 euro) al prezzo totale di 349,99 euro (con tablet in versione 4/128 GB) o 299,99 euro (4/64 GB).