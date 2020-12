Oppo Reno 5 Pro 5G sarà un vero top: tanta memoria e schermo curvo

A pochi giorni dal lancio ufficiale, previsto per il 10 dicembre salvo cambiamenti dell’ultima ora, dell’Oppo Reno 5 Pro 5G sappiamo quasi tutto. Abbiamo anche i rendering ufficiali, pubblicati dalla stessa Oppo, e sappiamo che le varianti disponibili saranno almeno due (Oppo Reno 5 5G e Oppo Reno 5 Pro 5G) ma forse anche tre (si parla di un possibile Oppo Reno 5 Pro Plus 5G).

Mancano ancora pochi dettagli per completare la scheda tecnica, ma siamo già in grado di dire che questo smartphone sarà ai livelli dei top di gamma 2020 grazie soprattutto ad uno schermo curvo molto buono e a tanta memoria, sia RAM che ROM. Importante anche il comparto fotografico posteriore e velocissima la ricarica. Insomma: stiamo parlando di uno smartphone con hardware di alto livello per gli standard di quest’anno, che verrà superato solo dalla prossima generazione ormai in arrivo. Come il SoC Qualcomm Snapdragon 888 appena presentato o il Samsung Exynos 2100 in arrivo a brevissimo. Il meglio della generazione (quasi) precedente, quindi, e per tanto un candidato credibilissimo al titolo di best buy per tutti i primi mesi del 2021.

Oppo Reno 5 e 5 Pro 5G: la scheda tecnica

Sappiamo ufficialmente che il Reno 5 5G avrà uno schermo piatto, mentre il Pro avrà schermo curvo. Molto probabilmente saranno due display Full HD da 6,43 pollici con refresh rate da 90 Hz e certamente avranno la fotocamera frontale in un notch circolare posizionato in alto a sinistra.

Il comparto fotografico posteriore sarà formato da 4 sensori, con il principale che è certamente da 64 MP. Altrettanto certa è la presenza della tecnologia Super Vooc da 65 Watt di potenza, per una ricarica molto veloce. Naturalmente entrambi saranno in grado di connettersi alle reti 5G.

Dai leak provenienti dai siti di vendita cinesi, infine, apprendiamo che entrambi gli smartphone saranno venduti in configurazione 8/128 GB o 12/256 GB. Memoria a volontà, quindi, per affiancare il SoC che rimane invece il vero dubbio: per l’Oppo Reno 5 normale si parla Qualcomm Snapdragon 765, per il Pro del Mediatek Dimensity 1000+. L’eventuale versione Pro Plus, che non compare sul sito ufficiale di Oppo e che potrebbe arrivare in seguito, avrebbe il Qualcomm Snapdragon 865.

Oppo Reno 5 e 5 Pro 5G: quanto costano e quando escono

La data di lancio dei due nuovi smartphone di Oppo è prevista per il 10 dicembre, forse anche prima. I prezzi trapelati sono di 380 euro (al cambio attuale) per il Reno 5 5G e di 480 euro per il Reno 5 Pro 5G. Prezzi sul mercato cinese, ovviamente, dove la tassazione è inferiore e i costi di trasporto praticamente nulli.