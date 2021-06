Oppo Reno4 Z: lo smartphone 5G è quasi a metà prezzo

Gli smartphone 5G anche economici si stanno pian piano diffondendo, permettendo così di provare il nuovo standard di connettività più veloce. Per chi vuole scoprire il 5G e non rinunciare a un telefono di fascia medio-alta, ma con un prezzo economico, si potrà optare per l’Oppo Reno4 Z.

Lo smartphone 5G di Oppo offre tutto ciò che si potrebbe desiderare. Un ampio display con frequenza di refresh a 120 Hz, 8 GB di RAM a supporto del processore Dimensity 800 di MediaTek e 128 GB di spazio di archiviazione interno. Un comparto fotocamera con configurazione quadrupla e sensore principale da 48 megapixel, oltre che video registrabili in 4K e modalità slow motion. Insomma, l’Oppo Reno4 Z è lo smartphone ideale per iniziare a provare le funzionalità del 5G senza dover rinunciare a nessuna caratteristica top. Il prezzo, poi, è la parte migliore: con l’offerta del 43% su Amazon si potrà avere a un prezzo da low-cost.

Oppo Reno4 Z: le caratteristiche

Partiamo con le caratteristiche di Oppo Reno4 Z, che è equipaggiato con un display di tipo LTPS LCD da 6,57 pollici con risoluzione 1080×2400 pixel, 401 ppi e frequenza di refresh a 120 Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass 3.

Il processore è un Mediatek Dimensity 800 con GPU Mali-G57 MC4 che può contare su 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. Il punto forte di questo Oppo è la connettività, sia Wi-Fi che Bluetooth 5.0 e soprattutto per il supporto al 5G.

Il comparto fotocamera a configurazione quadrupla sul retro è composto da un sensore principale da 48 megapixel, grandangolare da 8 megapixel, obiettivo monocromatico in bianco e nero da 2 megapixel e monocromatico effetto vintage da 2 megapixel. La fotocamera frontale invece è doppia e da 16 megapixel, per dei selfie perfetti.

La batteria è da 4000 mAh supporta la ricarica veloce, ma non quella wireless. Non mancano un sensore per le impronte digitali laterale e il riconoscimento facciale come sistemi di sblocco biometrico. Il sistema operativo è ColorOS basato su Android 10.

Oppo Reno4 Z: l’offerta in corso

Questo smartphone è l’ideale per chi vuole provare la connettività 5G senza rinunciare a una fotocamera per scatti quasi professionali e soprattutto a prestazioni elevate. L’Oppo Reno4 Z è in vendita su Amazon solitamente al prezzo di circa 400 euro, ma con l’offerta del 43% potrà essere acquistato a soli 229 euro.

Oppo Reno4 Z: lo smartphone 5G da provare