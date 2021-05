Oppo Reno6: caratteristiche e prezzi della nuova gamma

Altro giro altra corsa per la linea Reno di Oppo. Il gigante cinese ha annunciato nelle ultime ore Oppo Reno6, Reno6 Pro e Reno6 Pro+, nuovi smartphone Android che vanno a posizionarsi nella fascia media del mercato, con Reno6 Pro e soprattutto Reno6 Pro+ che tentano di sconfinare nella fascia alta.

I tre nuovi smartphone di Oppo non sono ancora ufficiali in Europa ma potrebbero arrivare nelle prossime settimane, per cui vale la pena vedere in modo dettagliato ciò che hanno da offrire in previsione di un possibile approdo nel Vecchio Continente. Due dei nuovi prodotti Oppo si affidano a basi tecniche fornite da MediaTek, azienda tra i principali concorrenti di Qualcomm che negli ultimi tempi ha rialzato la testa dopo un periodo in cui era un po’ scivolata nell’ombra. Merito della recente linea di SoC Dimensity che ha ricevuto apprezzamenti trasversali da parte dei produttori anche per il rapporto prestazioni prezzo che tradizionalmente gioca a favore di MediaTek.

Caratteristiche di Oppo Reno6

Oppo Reno6 è intuitivamente il prodotto di accesso alla gamma. Offre un display AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, il SoC MediaTek Dimensity 900 a 6 nanometri con frequenza massima da 2,4 GHz insieme a 8 o 12 GB di memoria RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.1.

La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel, mentre sul retro trovano posto tre sensori: il principale da 64 megapixel f/1.7, l’ultra grandangolare da 8 megapixel f/2.2 con 119 gradi di campo visivo e infine un macro da 2 megapixel f/2.4.

Il lettore di impronte digitali è integrato nel display, mentre sul fronte connettività non manca nulla: 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, NFC e USB-C. Dimensioni di 156,8 × 72,1 × 7,59 mm per 182 grammi di peso.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica ultra rapida da 65 watt.

Caratteristiche di Oppo Reno6 Pro e Reno6 Pro+

Oppo Reno6 Pro e Reno6 Pro+ sono molto simili tra loro. Display AMOLED Full HD+ a 90 Hz da 6,55 pollici curvo ai bordi, 8 o 12 GB di memoria RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 mentre i SoC differiscono: su Oppo Reno6 Pro c’è un MediaTek Dimensity 1200 a 6 nanometri con frequenza massima da 3 GHz mentre su Oppo Reno6 Pro+ uno Snapdragon 870 di Qualcomm a 7 nanometri con frequenza massima da 3,2 GHz.

Differenze che proseguono sulle fotocamere, ad eccezione di quella per gli autoscatti che è su entrambi da 32 megapixel. Oppo Reno6 Pro ha un sensore principale da 64 megapixel f/1.7, un ultra grandangolare da 8 megapixel f/2.2 con campo visivo di 119 gradi, un obiettivo per ritratti retrò da 2 megapixel e infine una macro sempre da 2 megapixel. Oppo Reno6 Pro+ ha un sensore principale da 50 megapixel f/1.8, un ultra grandangolare da 16 megapixel f/2.2 con campo visivo di 119 gradi, un teleobiettivo 2x da 13 megapixel f/2.4 e infine una macro da 2 megapixel.

Connettività ai vertici per entrambi con 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, NFC e USB-C, lettore di impronte digitali nel display, e dimensioni che per Oppo Reno6 Pro sono di 160,0 × 73,1 × 7,6 mm per un peso di 177 g e per Oppo Reno6 Pro+ di 160,8 × 72,5 × 7,99 mm per un peso di 188 g.

Leggere differenze sulle batterie, 4.200 mAh per il primo e 4.500 mAh per il secondo, ma identica ricarica ultra rapida cablata a 65 watt di picco.

Disponibilità e prezzo degli Oppo Reno6

La linea Oppo Reno6, come anticipato, non è ancora stata annunciata in Europa. In Cina Oppo Reno6 parte dall’equivalente di circa 360 euro, Oppo Reno6 Pro da circa 450 euro e infine Oppo Reno6 Pro+ da circa 520 euro. Per tutti la variante d’accesso ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Vendite in Cina dal 5 giugno.