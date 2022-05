Oppo Reno6 è in offerta al prezzo più basso di sempre

A meno di un anno dal debutto sul mercato italiano, il telefono Oppo Reno6 5G è un’attualissimo dispositivo di fascia media, che presenta una scheda tecnica in linea con le aspettative 2022. Tra i punti più interessanti, segnaliamo la presenza di una fotocamera principale da 64 MP e la ricarica veloce SuperVooc 65 W. Tutte caratteristiche che abbinate al prezzo, grazie all’offerta Amazon, lo rendono estremamente conveniente.

Oppo Reno6, infatti, è un telefono progettato per chi fa della multimedialità e in particolare dei video il proprio focus, sia per divertimento ma anche per lavoro. Infatti, grazie al massiccio uso dell’Intelligenza Artificiale sono disponibili una serie di funzioni come Highlight Video utile a scansire la luce della scena inquadrata, oppure Ultra Steady Video per la massima stabilizzazione o anche Ultra Dark utile per girare video quando c’è poca luce. L’azienda ha insistito molto sia sull’estetica sia sul design, per cui l’Oppo Reno6 si presenta sottile (156,8×72,1×7,59 millimetri per 182 grammi di peso) e elegante grazie all’esclusiva finitura Oppo Glow della colorazione Arctic Blue, la cui ispirazione arriva dai giochi di luce della cristallizzazione della neve.

Oppo Reno6: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo è l’ottimo MediaTek Dimensity 900 con CPU octa core a 2,4 GHz, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.1. Il display è da 6,43 pollici AMOLED, con risoluzione Full HD+ (1.080×2.400) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Sul lato posteriore troviamo tre fotocamere: la principale è un sensore grandangolare da 64 MP f/1.7, un sensore ultra grandangolare da 8 MP f/2.2 e un sensore macro da 2 MP e con questa configurazione è possibile registrare video in 4K fino a 30 fps. La fotocamera frontale è da 32 MP.

La batteria è da 4.300 mAh con ricarica veloce SuperVooc da 65 W e l’azienda dichiara che in 28 minuti si ottiene una ricarica del 100%. La connettività è WiFi 6 e Bluetooth 5.2, NFC per i pagamenti contactless e, grazie all’ottimo chip di MediaTek, c’è la compatibilità con le reti 5G.

L’interfaccia utente è la ColorOS 11.3 basata su Android 11 aggiornabile a Android 12.

Oppo Reno6: l’offerta di Amazon

L’offerta di Amazon è decisamente conveniente con uno sconto del 24% pari a 120 euro che porta il prezzo finale dai 499,90 euro di listino agli attuali 379,99 euro, il prezzo più basso mai registrato per questo telefono.

Oppo Reno6 – Versione 8/128 GB