Oppo Reno6, sconto esagerato: minimo storico e offerta incredibile

Questa settimana su Amazon si è aperta con la "Oppo week", un evento dedicato al produttore cinese dove troviamo alcuni tra i prodotti più desiderati in offerta con dei super sconti. Tra questi dispositivi c’è anche l’Oppo Reno6, uno smartphone top di gamma disponibile al prezzo più basso di sempre, lo stesso raggiunto pochi giorni fa durante il Prime Day. Oggi troviamo il dispositivo con uno sconto del 30% e si risparmiano ben 150€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dalla stessa Amazon.

L’Oppo Reno6 è il classico smartphone che si posiziona tra la fascia dei medio e dei top di gamma. Ha caratteristiche molto interessanti, come lo schermo con refresh rate elevato che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano, una fotocamera principale di livello professionale da 64MP e una batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppo problemi. Da non sottovalutare anche la presenza di una delle migliori interfacce utente per smartphone Android, che oltre a migliorare la velocità, lo rende anche più funzionale. Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo.

Oppo Reno6

Oppo Reno6: la scheda tecnica

L’Oppo Reno6 ha tutte le carte in regola per diventare il vostro nuovo smartphone. Non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più costosi e ha anche un design molto elegante. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Il dispositivo ha uno schermo AMOLED da 6,43" con refresh rate a 90Hz, un requisito diventato oramai obbligatorio su dispositivi di questo genere. La frequenza d’aggiornamento più elevata del normale rende lo smartphone più fluido nell’utilizzo quotidiano. A gestire il tutto c’è il processore MediaTek Dimensity 900, con modem 5G integrato, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Per essere un top di gamma bisogna avere anche un comparto fotografico di livello. Ed è esattamente quello che troviamo sull’Oppo Reno6. La fotocamera principale è da 64MP, supportata da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e da una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera per i selfie è da ben 32MP ed è in grado di catturare ogni singolo dettaglio. A fare la differenza, però, è l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene in ogni singolo scatto e in ogni singolo video per migliorare la qualità generale. E la differenza si nota.

Ottima anche la batteria da 4300mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. E in caso di bisogno c’è una ricarica super rapida da 65W che impiega poco più di 30 minuti per assicurare il 100% di autonomia. Chiudiamo con una piccola chiosa sull’interfaccia utente ColorOS. Oltre a ricevere aggiornamenti continui da parte degli ingegneri Oppo, è anche una delle migliori e delle più leggere nel panorama Android.

Oppo Reno6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e super offerta per l’Oppo Reno6. Oggi lo smartphone top di gamma è disponibile a un prezzo di 349,90€, con uno sconto di ben il 30%. Si tratta del minimo storico per il telefono e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 69,98€ al mese. Il dispositivo è disponibile immediatamente per la spedizione e lo si riceve nel giro di pochissimi giorni. Un’offerta da non farsi scappare per uno smartphone ultra-performante.

Oppo Reno6

