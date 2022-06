Oppo Reno6, prezzo in picchiata: mai così conveniente

Torna la settimana di offerte dedicate ai prodotti Oppo. Tra i tanti dispositivi che troviamo in super promo c’è anche lo smartphone top di gamma Oppo Reno6 5G, disponibile su Amazon con un super sconto di ben il 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Ma non finisce qui: acquistandolo oggi si risparmiano ben 150€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Una super offerta per uno degli smartphone più interessanti disponibili sulla piattaforma e-commerce.

L’Oppo Reno6 probabilmente non sarà il dispositivo più famoso, ma come ben sappiamo proprio tra gli smartphone meno conosciuti si trovano delle perle rare. Il dispositivo ha quanto di meglio possa offrire il settore in questo momento: uno schermo con refresh rate a 90Hz, una fotocamera principale da 64MP e una ricarica super veloce in grado di assicurare il 100% di autonomia in meno di trenta minuti. Oppo ha dotato il dispositivo anche di tecnologie all’avanguardia per quanto riguarda le modalità di scatto, con l’intelligenza artificiale che rende tutto più semplice.

Oppo Reno6 5G: la scheda tecnica

L’Oppo Reno6 è uno smartphone che si posiziona in quella fascia intermedia tra i medio di gamma e i top di gamma. Lo smartphone ha una scheda tecnica equilibrata, che si adatta a qualsiasi situazione e con la garanzia che non rallenta se si decide di aprire più app contemporaneamente.

Lo schermo AMOLED ha una diagonale da 6,43" con refresh rate a 90Hz che ne rende più fluido l’utilizzo soprattutto con le app social e con i videogame. Lo smartphone monta anche un sensore che adatta la luminosità in base alla luce esterna in modo da non stancare troppo la vista. A gestire il tutto troviamo il processore MediaTek Dimensity 900 che integra anche il modem per il 5G. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ottimo il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 64MP, supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera selfie è da ben 32MP. Nella parte posteriore Oppo ha dotato lo smartphone anche di un sensore per la temperatura del calore che registra il bilanciamento di una scena per fornire una maggiore precisione del colore. In questo modo gli scatti sembrano più realistici. Inoltre, è disponibile l’effetto bokeh sia nelle immagini sia nei video.

La batteria è da 4300mAh con il supporto alla ricarica super rapida da 65W che permette di avere il 100% in meno di 30 minuti. Per tenere a bada le temperature Oppo ha integrato anche un sistema professionale per la dissipazione del calore.

Oppo Reno6 5G in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’Oppo Reno6 5G in offerta a un prezzo di 349,99€, con uno sconto del 30%. Acquistandolo adesso si risparmiano ben 150€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 70€ al mese. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi brevissimi, anche meno di 24 ore per gli abbonati a Prime. Per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

