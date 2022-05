Oppo Reno7: dopo un mese è già in offerta

Oppo Reno7 è l’attuale medio gamma di Oppo, lanciato in Cina a fine 2021 e arrivato in Italia da pochissimo: una quarantina di giorni fa. Tuttavia, ed è questo il bello del mondo degli smartphone, questo modello è già in offerta su Amazon.

Si tratta di un’ottima notizia, sia per l’acquirente che per il telefono stesso, visto che si tratta di un buon modello ma dal prezzo di lancio non entusiasmante: circa 330 euro. Non sono tanti, sia chiaro, ma sono un po’ troppi per un telefono che ha una scheda tecnica più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, fa anche foto discrete, ma è soltanto 4G. Sia chiaro anche questo: si vive anche senza il 5G, ma nel 2022 è già arrivato il momento in cui uno smartphone non 5G deve costare molto meno di uno 5G per stare a galla sul mercato. Oppo Reno7 costava tanto quanto gli altri, adesso costa meno e ha molto più senso.

Oppo Reno7: caratteristiche tecniche

Se Oppo Reno7 è solo 4G è “colpa" del chip: il Qualcomm Snapdragon 680, che è un buon processore per la maggior parte delle app (pur non essendo un fulmine) ma non è dotato del modem 5G.

Ad affiancare il chip Oppo ha messo 8 GB di RAM, espandibili virtualmente fino a 13 GB attingendo dalla più lenta memoria di archiviazione, da 128 GB. Per chi usa contemporaneamente molte app può essere utile, per l’utente medio 8 GB di RAM bastano e avanzano.

Come è più che sufficiente lo schermo AMOLED da 6,4 pollici (grande, ma non grandissimo) con refresh rate a 90 Hz (tanti, ma non tantissimi). Interessanti le scelte di design fatte da Oppo per questo telefono, che è molto leggero (175 grammi) e sottile (7,5 millimetri), ma nonostante ciò riesce ad integrare una uscita cuffie che fa perdonare l’audio mono.

Visto il peso e lo spessore limitati non stupisce la batteria da 4.500 mAh, non tantissimi, con ricarica da 33 watt, ben più di molti top di gamma famosi americani o coreani.

Sul versante delle fotocamere, invece, troviamo al posteriore una principale da 64 MP, un sensore di profondità da 2 MP e una fotocamera microscopica da 2 MP. Quest’ultima è una rarità sugli smartphone ed è anche molto divertente, ma onestamente la risoluzione non è altissima. La selfie camera è da 32 MP.

Oppo Reno7: l’offerta Amazon

Oppo Reno7 è dunque un telefono di fascia media interessante, buono un po’ per tutto e con il grosso limite della connessione 4G, abbastanza anacronistica nel 2022 e certamente dovuta al fatto che Oppo, a causa delle perdurante crisi dei chip, è stata costretta a scegliere lo Snapdragon 680 per questo modello.

Il prezzo di lancio di 329,99 euro, come accennato, non è centratissimo: molto meglio comprare Oppo Reno7 su Amazon in sconto a 279,99 euro (-50 euro, -15%). Non è uno sconto esagerato: è proprio il prezzo giusto di questo smartphone.

Oppo Reno7 – Versione 8/128 GB