Fonte foto: OPPO

Oppo rinnova la sua offerta di smartphone per la fascia bassa del mercato con il lancio del nuovo Oppo A78 4G. Il nuovo modello va ad affiancare la versione 5G, simile nel design ma molto diversa dal punto di vista tecnico, già disponibile in Italia dallo scorso mese di febbraio. Il nuovo smartphone di Oppo punta su autonomia, ricarica rapida e un display AMOLED per compensare l’assenza della connettività 5G.

Le caratteristiche tecniche di Oppo A78 4G

Il nuovo Oppo A78 4G ha il chip Qualcomm Snapdragon 680, già ampiamente testato su numerosi smartphone di fascia media e fascia bassa nel corso del 2022. Si tratta di un processore dalle prestazioni non molto elevate, ma dai consumi limitati anche grazie all’architettura a 6 nm, abbastanza recente. Ad affiancare il SoC, 8 GB di RAM e un massimo di 256 GB di storage.

Il display AMOLED da 6,43 pollici ha la risoluzione Full HD+, sensore di impronte digitali sotto lo schermo, luminosità di 430 nit e un refresh rate massimo di 90 Hz. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel con apertura f/1.8 e un sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. Con questa configurazione fotografica possiamo aspettarci scatti accettabili, ma solo grazie al sensore principale.

La batteria è una chicca del modello: è da 5.000 mAh e con ricarica rapida SUPERVOOC a 67 W. Si tratta di un elemento importante per uno smartphone di fascia bassa: i modelli di questo segmento hanno una potenza di ricarica, in genere, molto inferiore. C’è anche il jack da 3,5 mm e l’audio è stereo.

Oppo A78 4G misura 160×73,2×8 millimetri e ha un peso di 180 grammi. Il sistema operativo è Android 13 con ColorOS 13.1. Le colorazioni della scocca disponibili sono due: nero e verde.

Prezzo e disponibilità di Oppo A78 4G

Il nuovo Oppo A78 4G è stato appena presentato in Indonesia con un prezzo che, al cambio attuale, è pari a poco più di 210 euro. Nel giro di poche settimane, il nuovo A78 4G dovrebbe arrivare in diversi mercati asiatici, rafforzando l’offerta del brand per la fascia bassa del mercato.

Per il momento, non ci sono conferme in merito ad una possibile commercializzazione in Europa dove, invece, è già disponibile la versione 5G con un prezzo di listino di 329,99 euro per la versione 4/128 GB e di 369,99 euro per la versione 8/128 GB. In caso di arrivo in Europa, il nuovo Oppo A78 4G avrà un prezzo nettamente più basso rispetto alla variante 5G, ma certamene più alto di quello per il mercato asiatico.