OPPO Reno7 vs OPPO Reno8 Lite: cosa cambia

Come si fa a scegliere il miglior smartphone da acquistare, in mezzo a modelli che sono praticamente identici tra loro, anche quando provengono da marchi diversi? E’ una domanda che ci avete rivolto spesso, a cui non è difficile trovare risposta, in primo luogo perché in effetti molto spesso le differenze non esistono o sono talmente labili da non risultare significative.

Prendiamo l’esempio di OPPO Reno7 e di OPPO Reno8 Lite, due prodotti che sono arrivati sul mercato italiano quasi contemporaneamente: estetica, prestazioni e prezzo sono quasi uguali, non è facile capire quale possa essere il miglior acquisto.

OPPO Reno7 si presenta con una finitura molto carina con pelle sintetica, che qualcuno chiama pelle vegana, OPPO Reno8 Lite, invece, propone una trama realizzata con un colore che cambia a seconda dell’esposizione alla luce esterna.

Tra questi due prodotti esiste una differenza di prezzo ufficiale di oltre 100€, ma basta andare online per trovarli con soli 50 € di distanza.

Cosa cambia tra OPPO Reno7 e OPPO Reno8 Lite

In realtà tra OPPO Reno7 e OPPO Reno8 Lite cambia pochissimo, anche se formalmente hanno due processori diversi: OPPO Reno7 contiene infatti un processore MediaTek, mentre OPPO Reno8 Lite contiene un processore Snapdragon 695. Sono due microchip costruiti con processi a 6 nanometri: potrebbe sembrare un dato particolarmente complesso e molto tecnico, ma si traduce facilmente nel fatto che i due sistemi hanno prestazioni praticamente identiche.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le differenze tra le fotocamere

Questi due smartphone hanno fotocamere differenti, in particolare OPPO Reno7 ha anche il grandangolo, che manca invece su OPPO Reno8 Lite; è però identico il sensore principale da 64 megapixel, che assicura le stesse prestazioni su entrambi. Gli scatti e i video dei due cellulari, se catturati con la fotocamera principale, sono praticamente identici.

C’è un altro dettaglio importante, quello della batteria: entrambi hanno 4500 mAh, ma cambia la tecnologia con cui si ricaricano: OPPO Reno7 sfrutta una potenza di 65 watt, mentre OPPO Reno8 Lite può usare un caricatore da 33 watt. Alla ricarica, è connessa una piccola differenza estetica: quando si collegano questi smartphone all’alimentatore, si illumina un piccolo cerchio LED intorno alla fotocamera posteriore, ma nel caso di OPPO Reno8 Lite l’effetto è doppio.

Questi cerchi LED possono essere utilizzati anche per ricevere le notifiche, quando arriva una telefonata, un messaggio o ci sono attività in corso nelle applicazioni in uso.

Il verdetto: non esistono differenze significative

Dopo aver approfondito i dettagli di OPPO Reno7 e OPPO Reno8 Lite, possiamo senza dubbio stabilire che i due smartphone sono praticamente identici e che l’esperienza d’uso sarà pressoché uguale. Stesse dimensioni, stesse prestazioni, le uniche differenze che si possono cogliere sono nella velocità di ricarica e nella presenza di un sensore in più.

Vale la pena fare il salto verso un modello più recente, con una differenza di prezzo di questo genere? La scelta è tutta vostra, ma anche per i più pignoli sarà difficile esprimere una preferenza che abbia una motivazione inappellabile. Quello che possiamo però dire è che entrambi questi smartphone hanno caratteristiche interessanti, con una buona qualità in tutti i loro aspetti e con un ottimo rapporto tra prezzo e qualità.

Non fanno foto da urlo, in particolare quando c’è poca luce, ma in condizioni normali garantiscono buoni risultati e poi hanno un vantaggio: il software di OPPO è veramente molto completo e offre un sacco di strumenti supplementari per l’editing di foto e video.