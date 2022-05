Oppo Reno8 sta arrivando e sarà il primo col nuovo chip

In via ufficiale, finalmente Oppo ha fatto sapere quando presenterà la sua nuova gamma di smartphone medi. Si dovrebbe trattare di un terzetto formato dai modelli Reno8, Reno8 Pro e Reno8 SE. Inoltre, è appena emersa un’indiscrezione relativa al processore che troveremo sotto il cofano di un modello dell’attesa serie.

In buona sostanza, Oppo dovrebbe mettere a bordo di uno dei suoi nuovi smartphone medi il nuovo chipset medio di Qualcomm, il cui annuncio è previsto tra pochissimi giorni. Nello specifico, a beneficiare di questo SoC sarà la variante standard del Reno8, device che per primo in assoluto accoglierà il nuovo modello della famiglia Snapdragon. Gli altri due modelli della gamma, secondo le ultime indiscrezioni, conteranno su due chip targati MediaTek. I tagli di memoria previsti sul terzetto di Oppo dovrebbero essere pressocchè gli stessi, così come la medesima sarà la configurazione fotografica e, probabilmente, la batteria.

Oppo Reno8: data di lancio

Dopo le numerose indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, Oppo ha ufficialmente confermato che la sua prossima gamma di smartphone 5G di fascia media, verrà presentata in Cina il 23 maggio.

La società non ha rivelato alcun dettaglio sugli attesi telefoni Reno8, ma in base ai rumor precedenti, dovrebbero approdare sul mercato tre modelli: Reno8 (schermo AMOLED FHD+ da 6,62" e refresh rate a 120Hz), Reno8 Pro (con display AMOLED FHD+ da 6,7" e refresh rate a 120Hz) e Reno8 SE (pannello AMOLED FHD+ da 6,43" e refresh rate a 90Hz).

La variante standard, inoltre, dovrebbe avere a bordo il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, che dovrebbe essere ufficializzato il 20 maggio.

Oppo Reno8: come sarà

Oltre ad essere il primo telefono con a bordo il SoC Snapdragon 7 Gen 1, l’Oppo Reno8 dovrebbe contare su tagli di memoria RAM di 8/12 GB e 128/256 GB di memoria di archiviazione.

Il modello Reno8 Pro, invece, dovrebbe contare sul chip MediaTek Dimensity 8100, accoppiato a 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna, mentre la versione SE sul più modesto processore MediaTek Dimensity 1300, associato a tagli da 6/8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno.

Sul retro, il device potrebbe ospitare una configurazione a tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP (forse il Sony IMX766), un ultra grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP; sul davanti sarebbe ubicata una selfie-cam da 32 MP. Per quanto riguarda la batteria, ci dovrebbe essere una cella da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80 W.

Oppo Reno8: quanto costerà

Non sappiamo ancora i prezzi ufficiali della nuova gamma Reno8. Il modello attuale Oppo Reno7 è disponibile sul sito ufficiale a 299,99 euro, in bundle con le cuffiette Oppo Enco Air o con la Oppo Band.