Oppo Reno8 T in Italia: caratteristiche e prezzo

Annunciato prima nelle Filippine e atteso sul mercato a inizio febbraio, Oppo Reno8 T a sorpresa arriva prima in Italia dove è già acquistabile su Oppo Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

La caratteristica di questo nuovo smartphone risiede nel comparto fotografico, dotato di un sensore principale da 100 MP che assicura, almeno sulla carta, ottime foto e di un sensore frontale da 32 MP. La connettività è solo 4G, come su molti smartphone di fascia media anche in questo inizio 2023.

Oppo Reno8 T: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per l’Oppo Reno8 T è il SoC MediaTek Helio G99 4G abbinato a 4, 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile fino a 1 TB con la scheda microSD da acquistare a parte.

Il display misura 6,43 pollici, è di tipo AMOLED con risoluzione FHD+, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e picco di luminosità di 950 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente.

Sul retro trovano spazio 3 fotocamere: il sensore principale da 100 MP e due sensori, ciascuno da 2 MP per profondità e macro. La fotocamera anteriore è da ben 32 MP. Il suono è riprodotto da un altoparlante Dual Stereo ottimizzato dalla svedese Dirac.

Le connessioni, oltre al 4G, includono anche il Bluetooth 5.3 e l’NFC utile sia per i pagamenti contactless sia per la lettura dei chip delle card elettroniche come CIE.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è di tipo SuperVOOC da 33W.

Oppo Reno8 T: disponibilità e prezzo

Oppo, dalla presentazione lo scorso settembre dell’Oppo Reno8 5G e Oppo Reno8 5G Pro aveva già fatto intendere che l’asticella dei prezzi si sarebbe alzata e non di poco. Dunque anche il nuovissimo Oppo Reno8 T, già disponibile in Italia sul sito dello store ufficiale ha un prezzo di listino piuttosto elevato di 399,99 euro. Oppo, d’altronde, da tempo ha alzato la qualità dei materiali utilizzati e questo, purtroppo, si ripercuote sul prezzo di vendita.