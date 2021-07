Oppo Wow Deals: 24 ore di sconti su smartphone e gadget

Dopo aver rinnovato gran parte della sua gamma ora Oppo va all’assalto del mercato con i Wow Deals, una giornata di sconti estremamente vantaggiosi su molti dei suoi prodotti in vendita su Amazon: smartphone, anche i top di gamma, cuffiette e wearable a prezzi inferiori anche del 33%.

Bisogna fare in fretta, però, perché le offerte terminano già stasera e si prevede un assalto al fortino. Gli ultimi prodotti Oppo, d’altronde, hanno convinto critica e pubblico ma vengono proposti ad un prezzo di listino non bassissimo: oggi la qualità si paga. Ben vengano, quindi, gli sconti anche se per un periodo brevissimo, appena un giorno. Anche perché ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Gli sconti sugli smartphone, ad esempio, sono già sul medio gamma Oppo A94.

Gli smartphone Oppo in offerta oggi

Partiamo proprio dagli smartphone Oppo in offerta su Amazon: sono Oppo Find X3 Pro 5G e Find X3 Lite 5G (rispettivamente top di gamma e top “lite") e Oppo A94 (un ottimo medio, già al prezzo di listino). Ecco quanto costano fino a questa sera:

OPPO Find X3 Pro 5G, Qualcomm 888, Display 6.7 AMOLED 120Hz – Versione 12/256 GB

OPPO Find X3 Pro Lite 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43 AMOLED – Versione 8/128 GB

OPPO A94 5G, MediaTek Dimensity 800U, Display 6.43 AMOLED – Versione 8/128 GB

Le cuffiette wireless Oppo in offerta oggi

Quello delle cuffiette wireless è un altro settore dove Oppo è cresciuta notevolmente, grazie alla gamma Enco Free. Il modello in sconto, in questo caso, è solo uno: Oppo Enco Free2.

OPPO Enco Free 2 W52 True Wireless – Bluetooth 5.2 – Cancellazione del rumore ANC – Padiglione In-Ear

Gli smartwatch Oppo in offerta oggi

Infine, c’è anche un modello di smartwatch Oppo in offerta fino a questa sera: si tratta di Oppo Watch in versione con cassa da 46 mm (modello da uomo):

OPPO Watch da 46 mm, Display AMOLED 1.91 – WiFi, GPS, NFC, Bluetooth 4.2 – Versione da 1/8 GB