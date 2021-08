Ora anche Reddit vuole sfidare TikTok

Con una nuova visualizzazione per i video caricati dagli utenti, Reddit lancia il guanto di sfida a uno dei social network più amati e chiacchierati in tutto il mondo: TikTok. Si tratta di un feed completamente rinnovato, che unisce alcune delle caratteristiche che hanno reso famoso e di enorme successo il sito a uno stile indiscutibilmente ispirato a quello dell’app cinese.

La corsa ai video brevi è uno degli elementi su cui molti social hanno scelto di investire negli ultimi anni, spinti proprio dal successo ottenuto da TikTok in patria e al di fuori dei confini nazionali. A confermare la validità della scelta sono, al solito, i dati: giusto la settimana scorsa Nikkei Asia ha portato alla luce un importante traguardo raggiunto nel 2020. Secondo il network di informazione, a livello globale l’applicazione avrebbe superato il numero di download di altri agguerriti competitor, tra cui Facebook e WhatsApp. Stringendo il campo d’azione, la medesima situazione si è ripetuta pure negli Stati Uniti e in Cina, nazione – quest’ultima – in cui a regnare sono principalmente le app locali e i prodotti sotto l’ala protettiva di Zuckerberg non figurano neanche nella top 10.

Reddit, come funziona il feed video

Utilizzare il feed dei video di Reddit è semplice, grazie al pulsante integrato nell’interfaccia dell’applicazione. Individuabile nella sezione superiore del display, immediatamente a destra della barra di ricerca, consente di visualizzare a schermo intero le clip pubblicate dagli iscritti quando attivato con il tap del dito.

In formato verticale, i brevi filmati sono inseriti all’interno di una lista scrollabile in modo da rendere agevole la navigazione. Per ognuno di essi è possibile esprimere la propria preferenza tappando sui pulsanti di voto; a questi, poi, si aggiungono i commenti, il tasto per la condivisione sia su Reddit che con i propri contatti esterni, e i premi da assegnare all’autore del caricamento nella valuta usata sul social.

Dettaglio da non sottovalutare è quello della provenienza di tali video. Infatti, come notato da The Verge, il feed non mostra esclusivamente i caricamenti dei subreddit – ovvero aree di interesse a cui si può accedere per comunicare e scambiare idee su molteplici tematiche – a cui l’utente è iscritto ma anche suggerimenti provenienti da canali differenti del sito.

Stando a quanto riportato dal magazine di news, la richiesta di TechCrunch sull’introduzione di particolari algoritmi di selezione – punto di forza di TikTok – non avrebbe ricevuto alcuna risposta da Reddit che ha piuttosto preferito glissare sulla domanda. Resta dunque, almeno per ora, un velo di mistero sulle metodologie che entrano in gioco ogni volta che ciascun utente interagisce con la lista generata ad hoc.

Reddit, quando si potrà usare il feed video

Per poter verificare in prima persona il nuovo feed video di Reddit non bisognerà attendere molto, in particolare se si effettua la navigazione attraverso dispositivi dotati di sistema operativo iOS. Nonostante non abbia ancora un nome di battesimo, la feature è già stata resa disponibile per i device Apple.

Diversa è invece la questione per ciò che riguarda Android. Assente dall’app, la funzionalità richiederà probabilmente un po’ di pazienza agli iscritti prima di fare la sua comparsa ufficiale.