Oral-B, prezzo crollato per lo spazzolino smart: va comprato subito

Che l’intelligenza artificiale sia destinata a cambiare la nostra vita e il mondo che ci circonda è ormai un dato di fatto. ChatGPT è il caso più recente e conosciuto di applicazioni dell’intelligenza artificiale alla quotidianità. Ma non è di certo l’unica. Tanto per fare un esempio, l’AI già ci aiuta a migliorare la nostra igiene orale: basta avere lo spazzolino da denti adatto.

L’Oral-B Genius X ne è un esempio. Questo spazzolino elettrico sfrutta infatti avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning per apprendere le nostre routine di pulizia e spazzolamente e fornirci suggerimenti su come migliorare la pulizia dei denti e della bocca in poche settimane. Non solo: grazie all’app per smartphone permette di monitorare i progressi quotidiani. Lo sconto top di oggi su Amazon consente poi di risparmiare diverse decine di euro sul prezzo di listino: non è mai stato così conveniente.

Oral-B Genius X, spazzolino elettrico a intelligenza artificiale

Oral-B Genius X: caratteristiche e funzionalità

Rispetto a molti altri spazzolini elettrici con funzionalità e caratteristiche simili, l’Oral-B Genius X può contare su algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning che apprendono le nostre abitudini e ci "insegnano" a lavare meglio i nostri denti. Lo spazzolino del produttore statunitense è infatti in grado di riconoscere i nostri pattern di pulizia e spazzolamente, individuarne gli errori e darci suggerimenti su come migliorare il nostro "stile".

Le sei modalità di spazzolamento selezionabili (pulizia quotidiana, Pro-Clean: pulizia profonda, denti sensibili, sbiancante, protezione gengive e nettalingua) permettono poi di ottenere risultati migliori in pochissimo tempo. Già in sei settimane i denti saranno più bianchi e le gengive più sane, consentendoci così di risparmiare sulle spese per il dentista. Per preservare e proteggere le gengive, poi, l’Oral-B Genius X è in grado di rallentare automaticamente la velocità di spazzolamento quando le setole finiscono sulle gengive e ti avvisa se ci stai mettendo troppa energia.

Sincronizzando lo spazzolino con l’app per sistemi Android e per iPhone, poi, sarà possibile sincronizzare i dati raccolti dallo spazzolino e monitorare costantemente i progressi fatti.

Oral-B Genius X, prezzo crollato: sconto e risparmio

Come accennato inizialmente, il Genius-X di Oral-B è tra le offerte top di oggi su Amazon e non è affatto difficile capire il perché. Grazie a uno sconto del 70% sul listino il prezzo è letteralmente crollato al minimo storico. Acquistandolo oggi lo si paga solamente 89,99 euro, ben 210 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo storico produttore statunitense.

Oral-B Genius X, spazzolino elettrico a intelligenza artificiale