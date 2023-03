Oral-B Smart 4, prezzo crollato per lo spazzolino elettrico smart: offerta da non perdere

Non solo TV, robot per lavare e aspirare, speaker, telefonini e orologi. L’intelligenza artificiale ha ormai preso piede nei settori più disparati, anche quelli apparentemente più impensabili. Da tempo, ad esempio, l’AI aiuta milioni di persone a lavare meglio i denti e migliorare la loro igiene orale.

Ne è un esempio lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 che, sfruttando algoritmi intelligenti, comprende le nostri abitudini di spazzolamento e ci fornisce suggerimenti utili per avere denti più bianchi giorno dopo giorno. Non solo: grazie ai vari sensori presenti all’interno del manico, lo spazzolino aiuta a proteggere anche le gengive, evitando che possano essere danneggiate mentre laviamo i denti. E grazie allo sconto top di oggi, non è mai stato così conveniente: lo paghi meno della metà.

Oral-B Smart 4, spazzolino elettrico con 3 modalità di pulizia

Oral-B Samrt 4: caratteristiche e funzionalità

Gli algoritmi di intelligenza artificiale sfruttati dallo spazzolino Oral-B Smart 4 ti aiuteranno a migliorare il modo in cui lavi i denti fornendoti suggerimenti in tempo reale su come spazzolare. In questo modo i risultati sono immediati: lo spazzolino elettrico del celebre marchio statunitense contribuirà a eliminare le macchie superficiali sin dal primo giorno.

Non solo: i sensori di pressione monitorano costantemente la forza che applichi su denti e gengive, restituendo dei segnali nel caso in cui sia eccessiva. In questo modo eviterai di spazzolare con troppa foga e veemenza, rischiando di danneggiare le parti più sensibili del cavo orale. Le tre modalità di spazzolamento selezionabili, poi, ti aiutano a ottenere risultati più in fretta.

Grazie alla connettività Bluetooth potrai sincronizzare lo spazzolino con il tuo smartphone e, grazie all’app, monitorare i progressi fatti registrare e migliorare l’igiene orale più in fretta.

Oral-B, lo spazzolino con intelligenza artificiale è al minimo storico: offerta e prezzo

Come accennato inizialmente, lo spazzolino Oral-B Smart 4 è disponibile oggi su Amazon a un prezzo davvero speciale. Merito dello sconto del 56% sul listino che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. Acquistandolo oggi, la confezione con base di ricarica, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Gengive Purify costa 59,99 euro, con un risparmio di 75 euro rispetto al prezzo di listino.

Oral-B Smart 4, spazzolino elettrico con 3 modalità di pulizia