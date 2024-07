Outer Range, annunciata una novità che ha sconvolto i fan

Fonte foto: Prime Video

Outer Range è stata cancellata. La decisione è stata presa da Prime Video poche settimane dopo il debutto della seconda stagione sulla piattaforma di streaming. È un annuncio che ha gettato nello sconforto i fan della serie tv e che arriva in modo abbastanza inaspettato: il finale della stagione 2, infatti, è evidentemente aperto a ulteriori sviluppi della trama, che a questo punto (salvo colpi di scena clamorosi) resteranno davvero un mistero.

Outer Range 3 non si farà

Outer Range ha come protagonista Josh Brolin nei panni del proprietario di un ranch in Wyoming, Royal Abbott, che si accorge che in uno dei pascoli della sua tenuta si è aperta una enorme e misteriosa voragine.

Come si scopre nel corso delle due stagioni della serie tv (entrambe restano a disposizione su Prime Video), questo buco consente di viaggiare nel tempo e lo stesso Royal ha viaggiato dal passato al presente, quando era un bambino, gettandosi dentro la voragine dopo la morte del padre.

Nelle puntate anche altri personaggi (per scelta, per caso o per errore) viaggiano nel tempo rendendo la trama un intricato ma affascinante intreccio di piani temporali diversi. Una matassa aggrovigliata che, nel finale della seconda stagione, è ancora ben lontana dall’essere dipanata.

Outer Range cancellata: cosa ha detto Josh Brolin

Commentando la notizia della cancellazione su Instagram, Josh Brolin ha detto: «Per quanto consideri un passo falso di Amazon Prime cancellare la nostra amata serie Outer Range, ciò non minimizzerà mai né diminuirà quanto fossero grandiosi questa idea, questo cast prezioso come un diamante e la troupe che ha lavorato più duramente rispetto alle altre che ho incontrato. Per quanto riguarda l’integrità creativa: 2-0. Vinciamo noi».

Nel cast della serie tv ci sono anche Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie e Will Patton.

Josh Brolin, dopo avere ringraziato i fan, ha aggiunto: «Insieme a Non è un paese per vecchi e Sicario, Outer Range è uno dei titoli di cui le persone mi vogliono parlare di più. Il nostro apprezzamento è reciproco. Ci rivedremo… altrove».

Perché Outer Range è stata cancellata

La prima stagione di Outer Range, serie tv prodotta da Amazon MGM Studios e Plan B Entertainment, aveva ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico ed era rimasta era rimasta per cinque settimane nella classifica Nielsen delle dieci serie più viste in streaming.

Il rinnovo per la seconda stagione si era fatto attendere: la prima era infatti uscita su Prime Video nell’aprile 2022, mentre la conferma della seconda era arrivata solo a ottobre dello stesso anno. La stagione 2 è poi uscita in streaming a maggio 2024, ricevendo recensioni nel complesso positive.

Prime Video non ha fornito una spiegazione ufficiale rispetto alla cancellazione, ma in effetti ciò accade raramente quando una serie tv non viene rinnovata. Come fa notare The Hollywood Reporter, Outer Range ha tutto sommato performato bene per gli standard della piattaforma di streaming, sebbene non abbia raggiunto i livelli di successo di altri prodotti come Fallout.

Probabilmente i dati delle visualizzazioni della seconda stagione non sono stati giudicati sufficientemente positivi.