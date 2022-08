Outlander 7: chi sono le due novità del cast

Ci sono due aggiunte nel cast della settima stagione di Outlander. Chi ha letto i romanzi della scrittrice Diana Gabaldon da cui la serie prende ispirazione non resterà sorpreso, dato che i personaggi che presto faranno il loro ingresso in scena sono già stati ampiamente presentati nelle pagine dei libri.

Per gli spettatori della serie, invece, si tratta di una novità. Outlander, sviluppata da Ronald D. Moore, è andata in onda per la prima volta nel 2014 sul canale via cavo Starz, mentre in Italia dal 2015 in avanti tutte le sei stagioni attualmente esistenti sono state trasmesse da Sky e in streaming su NOW, inoltre sono disponibili anche on demand. La lunga e avvincente trama ha per protagonista Claire Beauchamp Randall Fraser, una viaggiatrice nel tempo. I viaggi nel tempo sono in effetti un tema portante della storia, che permettono a varie storie d’amore in diverse epoche di nasce e crescere.

I nuovi personaggi di Outlander 7

I nuovi personaggi che faranno il loro ingresso in Outlander 7 sono Rachel e Denzell Hunter, fratello e sorella quaccheri che durante la Rivoluzione americana incontrano Claire e Jamie Fraser. Nei libri, Rachel è un’infermiera dal temperamento vivace e Denzell è un medico che si prepara a entrare nell’Esercito Rivoluzionario.

I due conducono una vita tranquilla in campagna, almeno fino a quando il giovane Ian (interpretato da John Bell) e William Ransom (Charles Vandervaart) arrivano a casa loro perché quest’ultimo è ferito e ha bisogno di cure urgenti.

I due fratelli saranno interpretati dagli attori britannici Izzy Meikle-Small (già nota per i film Non lasciarmi e Biancaneve e il cacciatore) e Joey Phillip (visto ad esempio in Doctors, Holby City e The Accused).

«Siamo entusiasti di accogliere Izzy e Joey nella famiglia Outlander e non vediamo l’ora che i fan vedano come questi due fantastici attori daranno vita a Rachel e Denzell», ha dichiarato qualche tempo fa lo showrunner Matthew B. Roberts in un’intervista.

Cosa sappiamo di Outlander 7

Le riprese della settima stagione di Outlander – la cui trama sarà basata sul libro An Echo in the Bone, che in Italia corrisponde ai romanzi Destini incrociati e Il prezzo della vittoria – sono iniziate ad aprile 2022 in Scozia. Non è ancora stata annunciata la data di messa in onda in Italia.

Il cast della nuova stagione include ovviamente Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton e Richard Rankin, i protagonisti già noti al pubblico dalle precedenti stagioni. Un’altra new entry dei nuovi episodi invece è il già citato Charles Vandervaart, che, come detto, interpreta la versione adulta di William Ransom.