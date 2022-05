Panasonic: queste 4 Smart TV 4K sono al minimo storico

Come avere un’ottima Smart TV 4K ad un prezzo bassissimo? Trasformando i difetti in pregi e facendosi furbi. Oggi è possibile farlo, acquistando una Smart TV Panasonic di ottima qualità in fortissimo sconto su Amazon e risolvendo il suo unico problema aggiungendo una piccolissima cifra al conto.

La Smart TV in questione è una Panasonic della serie HX580, disponibile con diagonale da 43, 50, 55 o 65 pollici (con tutte le diagonali attualmente in sconto, tutte al prezzo minimo storico) e il suo difetto è quello di avere un sistema operativo ostico, con poche app a disposizione. Ad esempio, per citare l’app mancante più famosa, non c’è quella di DAZN. Ma, come dicevamo, se c’è il problema c’è anche la soluzione: una normalissima Amazon Fire TV Stick 4K, dispositivo per il quale esiste ogni genere e tipo di app, o in alternativa una altrettanto normalissima chiavetta 4K con Android TV. In entrambi i casi il sistema operativo della TV viene del tutto scavalcato e, con esso, ogni problema.

Panasonic serie HX580: caratteristiche tecniche

Modello del 2020, ma ancora ottimo dal punto di vista della qualità video, la Smart TV Panasonic HX580 è dotata di pannello 4K da 43 a 65 pollici, di tipo LCD certificato THX, con Adaptive Backlight Dimming e con il supporto al Dolby Vision e all’HDR10.

La gestione dell’immagine è demandata al chip 4K Studio Colour Engine, con 5 diverse modalità di ottimizzazione: Naturale, Dinamico, Cinema, Sport e Gioco.

L’audio, invece, è il solito 10+10 watt della gran parte dei televisori moderni, con 4 preset: Smart, Film, Musica e Notizie. La presenza dei sintonizzatori digitale terrestre e satellitare (entrambi di seconda generazione) non creano alcun problema in quanto a switch off.

Come detto, infine, il vero unico grosso limite di questa Smart TV è il sistema operativo, per il quale sono disponibili poche app, ma basta aggiungere una Fire TV Stick di Amazon o qualunque chiavetta Android TV per risolvere il problema.

Panasonic serie HX580: l’offerta Amazon

La Panasonic 43HX580 da 43 pollici è il modello d’attacco della gamma e ha un prezzo di listino di 449,99 euro, ma al momento è in sconto su Amazon a 292,99 euro (-157 euro, -35%).

Panasonic 43HX580 – Smart TV 4K da 43 pollici

Panasonic 50HX580, invece, è il modello da 50 pollici e ha un prezzo di listino di 499,99 euro, ma adesso su Amazon è in offerta a 376,99 euro (-123 euro, -25%).

Panasonic 50HX580 – Smart TV 4K da 50 pollici

Panasonic 55HX580 è la Smart TV da 55 pollici: di listino costa 599 euro, in offerta solo 386 euro (-213,99 euro, -36%).

Panasonic 55HX580 – Smart TV 4K da 55 pollici

Infine, Panasonic 65HX580 da 65 pollici ha un prezzo di listino di 799,99 euro e un prezzo scontato di 608 euro (-192 euro, -24%).

Panasonic 65HX580 – Smart TV 4K da 65 pollici