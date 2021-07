Perché e come creare un sito web per un'Agenzia di viaggio

Le abitudini dei viaggiatori negli ultimi anni sono cambiate e sempre più utenti si affidano a Internet per prenotare le proprie vacanze. Chi lavora nel turismo e ha un’agenzia di viaggio non può farsi trovare impreparato, anzi dovrà consolidare la sua presenza online per intercettare i bisogni dei potenziali clienti.

Per le agenzie di viaggio avere un sito nell’era del digitale che avanza è una necessità e sono diverse le tipologie tra cui scegliere, a seconda degli obiettivi di marketing dell’attività. Da un lato, si potrà creare un sito web vetrina, dove mostrare i tour e le esperienze di viaggio disponibili, da cui generare lead attraverso appositi form per raccogliere i contatti degli utenti interessati. Dall’altro, si potrà scegliere un sito e-commerce, che dia la possibilità al viaggiatore di prenotare la propria vacanza direttamente online. Orientarsi tra domini, host e temi grafici non sempre è facile, ma servizi come Sito fai da te di Italiaonline permettono di creare un sito web su misura che permetta di ampliare il proprio bacino di potenziali clienti ed aumentare la presenza online.

Agenzie di viaggio: i vantaggi di avere un sito web

Negli ultimi anni il settore del turismo ha avuto un boom senza precedenti nell’ambito delle prenotazioni online. Le agenzie di viaggio spesso affidano i loro servizi a piattaforme OTA, come Booking o Expedia, dove però vengono pagate commissioni sulle conversioni nelle prenotazioni dei clienti e bisogna farsi strada tra i servizi offerti dalla concorrenza.

Avere un proprio sito web rappresenta quindi l’occasione per chi lavora nel turismo di avere maggiore autonomia, pianificando una strategia di marketing che permetta di ottenere dei risultati duraturi sul lungo termine e di battere la concorrenza. Un altro vantaggio di creare un sito web per la propria agenzia di viaggio riguarda la possibilità di offrire un servizio di prenotazione online che sia diretto tra cliente e attività: da un lato la presenza online permetterà un maggior flusso di prenotazioni, abbattendo il costo delle commissioni alle OTA e garantendo un maggior margine di guadagno.

Come deve essere un sito web per agenzie di viaggio

Prima di individuare la tipologia di sito più adatta al proprio business, è necessario definire quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Oltre alle singole landing page sui servizi offerti dall’agenzia di viaggio, sono due le principali tipologie di sito che possono consolidare la presenza online dell’attività: siti web vetrina o e-commerce.

Creare un sito web vetrina per l’agenzia di viaggio è la soluzione dal costo più contenuto, che permette di presentare i servizi offerti, dai tour alle esperienze di viaggio. L’obiettivo sarà quello di generare lead, cioè contatti di potenziali clienti interessati, che potranno inserire i propri dati in un apposito form da cui inviare la richiesta di informazioni.

Si tratta di una soluzione adatta soprattutto a piccole imprese, che non hanno sviluppato servizi customizzati e preferiscono generare esperienze personalizzate su misura del cliente.

Per le agenzie di viaggio che hanno già una solida posizione nel settore del turismo, si potrà optare per un sito web e-commerce, che oltre a consolidare la presenza online permette anche di gestire una piattaforma di prenotazioni e acquisti dei tour offerti. In entrambi i casi, quello che non dovrà mai mancare sono una sezione Chi siamo che descriva l’agenzia e la sua attività, una sezione che presenti l’offerta di tour ed esperienze prenotabili e una pagina di contatti, sia per generare lead che per le prenotazioni.

Come creare un sito web fai da te: gli strumenti

Ora che è chiaro di cosa l’agenzia di viaggio abbia bisogno, non resta che valutare quali sono gli strumenti a disposizione per poter creare siti web. Orientarsi tra domini, host, ottimizzazione SEO dei contenuti e tracker di Analytics per valutare le performance del proprio sito non è facile, ma ci sono servizi che offrono la possibilità di creare velocemente un sito web autorevole a un prezzo economico, come Sito fai da te di Italiaonline.

Questo pratico strumento dotato di piattaforma drag-and-drop consente di creare un sito web che contiene fino a 6 pagine, spostando gli elementi comodamente con il mouse. Nel prezzo di 149 euro l’anno più IVA sono sempre inclusi dominio e hosting, oltre a spazio di archiviazione illimitato per le foto e i video dei luoghi stupendi che l’utente potrà visitare. Affidandosi a Sito fai da te si potrà scegliere tra 50 template disponibili, un layout responsive che ne garantisca la massima usabilità sia su device desktop che mobili, e la possibilità di inserire widget WhatsApp e Form di contatto per ingaggiare i potenziali clienti in modo diretto e veloce.

Inoltre, si potranno usare i tracker di Google Analytics per valutare l’audience del sito, profilare il proprio pubblico e consolidare la presenza online grazie alla Scheda PagineGialle compresa nel prezzo.