Philips, lo smart TV OLED mai così conveniente: offerta top

Caratterizzati da una qualità video di gran lunga migliore rispetto agli apparecchi con pannello LED, gli smart TV OLED sono apprezzatissimi da cinefili e appassionati di serie TV. Alla maggiore qualità video corrisponde ovviamente un prezzo di listino superiore, ma non sempre si è costretti a svenarsi per portare a casa un TV OLED.

Il Philips 48OLED806 rientra a pieno nella categoria dei migliori smart TV OLED top di gamma. Con l’offerta di oggi di Amazon, poi diventa un vero best buy.Dotato di una scheda tecnica di assoluto valore, l’apparecchio del produttore olandese non solo assicura una qualità video e audio che non temono paragoni con modelli dal prezzo di listino superiore. Un dispositivo che assicura un’ottimo rapporto qualità/prezzo, dunque, da non lasciarsi assolutamente sfuggire se si deve comprare un nuovo TV per il salotto di casa.

Philips 48OLED806/12 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il punto di forza dello smart TV Philips in offerta top su Amazon è ovviamente il pannello OLED da 48 pollici. Lo schermo assicura infatti una fedeltà assoluta nella riproduzione dei colori e delle sfumature, per immagine realistiche come non mai. Merito dei neri profondi e dei dettagli di ombre e luci, ma non solo. Il Philips 48OLED806/12 monta infatti il processore P5 con intelligenza artificiale, capace di elaborare le immagini così come fa il nostro cervello e riprodurre dettagli e contrasto realistici, colori brillanti e movimenti fluidi.

La compatibilità con gli standard Dolby Vision e Dolby Atmos, invece, assicura qualità video e qualità audio paragonabili a quelle di un cinema. La prima permette di ottenere neri ancora più profondi e colori più brillanti di quelli garantiti dall’HDR10 standard; la seconda, invece, ti "trasporta" in un’esperienza di audio spaziale, con il suono che sembra da ogni direzione.

L’apparecchio TV del produttore olandese aiuta anche a creare un’atmosfera rilassante in casa e affaticare di meno la vista grazie alla tecnologia Ambilight. Le strisce di LED intelligenti poste sui quattro bordi dell’apparecchio riproducono le stesse tonalità di colore mostrate dal pannello OLED, ricreando su muri e pareti le stesse atmosfere del programma che si sta guardando.

La piattaforma operativa chiamata a gestire tutte le varie componenti hardware e migliorare l’esperienza d’uso è Android TV. Come lascia intendere anche il nome, si tratta di un sistema operativo nato dal più celebre sistema operativo per smartphone e dispositivi mobili oggi esistenti. Ciò vuol dire che si avranno migliaia e migliaia di app tra le quali scegliere: dalle piattaforme di streaming audio e video a giochi di ogni tipo, passando per utility e molto altro ancora. Non manca poi la compatibilità con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistente, che permettono di gestire con semplici comandi vocali tutte le funzionalità dell’apparecchio.

Smart TV Philips OLED 48 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo smart TV del produttore olandese è tra le offerte top di oggi su Amazon e capire il perché non è affatto complesso. Rispetto al prezzo di listino, il Philips 48OLED806/12 è scontato del 33%, con un risparmio di ben 400 euro. L’apparecchio costa 799,00 euro con la possibilità di scegliere il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis: sarà così possibile dilazionare il pagamento fino a 24 rate mensili senza dover pagare nessun interesse.

Philips 48OLED806/12, smart TV 4K con schermo OLED e Android TV, compatibile con Alexa