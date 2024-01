Philips annuncia le nuove Smart TV 2024 Mini LED

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Philips

Al fianco della nuova gamma di Smart TV OLED+ e OLED della serie 2024, TP Vision ha annunciato ufficialmente anche l’arrivo dei nuovi apparecchi Philips con panelli Mini LED.

Come già visto per gli altri modelli appena presentati, anche stavolta arriva sul mercato una buona varietà di dispositivi che, naturalmente, si distinguono per dimensioni e fasce di prezzo.

Anche su questi prodotti troviamo il nuovo sistema operativo Titan OS e il sistema Ambilight, la ben nota tecnologia Philips (che compie vent’anni proprio quest’anno) sviluppata per proiettare i colori dello schermo sulle pareti intorno al TV per ricreare un’atmosfera più immersiva e coinvolgente.

Philips PML9009: scheda tecnica

I nuovi televisori Philips della serie PML9009 rappresentano l’evoluzione diretta dei modelli della serie The Xtra lanciata nel 2023 (in foto).

Parliamo di una smart TV con pannelli Mini LED disponibili nelle configurazioni 55, 65 e 75 pollici e, per la prima volta in assoluto, con uno schermo da ben 85 pollici.

I dispositivi di questa serie hanno risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e una luminosità di picco di 1.000 nit.

A bordo troviamo un processore P5 di settima generazione che, tramite i sofisticati algoritmi AI sviluppati da Philips, contribuisce a migliorare la definizione dell’immagine e la resa cromatica. Non manca, come detto in apertura, la tecnologia Ambilight su tre lati a garanzia di una modalità di visione ancora più immersiva.

Il sistema operativo è Titan OS, che Philips ha deciso di utilizzare da quest’anno su tutti i televisori di fascia media e su quelli di fascia bassa, distaccandosi completamente da Google TV (che comunque rimane sui TV OLED).

Le affinità col software di Big G sono molte, soprattutto per quanto riguarda il design dell’interfaccia, ma senza rinunciare all’introduzione di diverse novità, come ad esempio, una migliore gestione dei canali TV Live organizzabili a propria discrezione dall’utente.

Pur essendo un sistema operativo piuttosto recente, Titan OS ha al suo interno moltissime applicazioni, incluse quelle per accedere alle maggiori piattaforme come Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, Pluto TV, DAZN con la promessa di molti altri arrivi in tempi ragionevolmente brevi, incluso RaiPlay, Now TV e molti altri.

Non manca nemmeno la possibilità di accedere alla piattaforma FAST di Titan OS, chiamata Titan Channels. Anche qui si parla di una piattaforma gratuita dedicata ai contenuti in streaming ma con annunci pubblicitari.

Philips PML9009: prezzo e disponibilità

I nuovissimi televisori della serie Philips The Xtra PML9009 saranno disponibili ufficialmente a partire dal prossimo giugno. I prezzi consigliati per il pubblico sono: