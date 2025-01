Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Spettacolo assicurato martedì 21 gennaio 2025: ecco come avedere tutti i pianeti del Sistema Solare. Non saranno allienati ma ben visibili

Si fa un gran parlare in questi giorni di un presunto allineamento di tutti i pianeti del Sistema Solare. Uno spettacolo magnifico che, però, non si concretizzerà esattamente come annunciato da più fonti. Ecco cosa saremo in grado di vedere.

21 gennaio, spettacolo astronomico

Martedì 21 gennaio 2025 varrà di certo la pena starsene con lo sguardo rivolto verso il cielo, possibilmente con delle strumentazioni adatte all’osservazione astronomica. I sei pianeti del Sistema Solare saranno infatti tutti visibili allo stesso momento. Non tutti però a occhio nudo, è il caso di precisarlo.

Si parla del 21 e 25 gennaio, dal momento che il fenomeno si protrarrà, ma la prima data sarà quella in cui il tutto risulterà meglio visibile e nella maggior parte del globo. Quanto accadrà, però, sarà differente dalle informazioni che stanno circolando in queste ore. Come riportato anche dalla Nasa, infatti, non ci sarà alcun allineamento.

Lo spettacolo dall’Italia

Una vera e propria parata di pianeti, per quanto quest’espressione possa risultare impropria. Per quanto riguarda l’Italia, la fascia oraria migliore per l’osservazione astrale sarà intorno alle 19:30. In quella fase, infatti, i sei pianeti si ritroveranno sopra l’orizzonte. Sarà possibile individuare Giove, Marte e Urano, a sud, mentre a sud-est vedremo Venere, Saturno e Nettuno.

Uno spettacolo che non durerà pochissimo. Per quanto in evoluzione e, dunque, con differenti punti da osservare nell’arco della serata, proseguirà nelle ore successive. Nello specifico l’area sud-est vedrà i pianeti visibili per un bel po’.

Un’opportunità da non perdere, di certo, che va a inserirsi nell’ampio calendario di fenomeni astronomici del 2025. Un anno particolarmente fortunato, tra eclissi solari, lunari e molto altro. La prossima settimana, da martedì a sabato, dunque, ci saranno ben sei motivi per restare con lo sguardo fisso verso il cielo. Possibilmente approfittando di un’area poco inficiata dall’inquinamento luminoso, che coinvolge tutti i medi e grandi centri italiani.