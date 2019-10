Pixel 4, foto e data di lancio ufficiali: le novità

Fonte foto: Web 1 di 5 Pixel 4 I nuovi smartphone di Google, i Pixel 4 e Pixel 4 XL, saranno presentati ufficialmente a New York il 15 ottobre ma non verranno immediatamente messi in commercio. Lo si deduce da un tweet dell'account ufficiale di Android che, però, non ha a che fare con i Pixel. Su Twitter, infatti, è stato pubblicato un tweet riguardante il OnePlus 7T, che già è stato distribuito alla stampa per i test ma che avrà la sua presentazione ufficiale il 10 ottobre, per poi andare in commercio il 18 ottobre.

Nel tweet dell'account di Android si legge: "Il nuovo OnePlus 7T è il primo device con Android 10 di fabbrica". Dal tweet, quindi, deduciamo che anche se il Pixel 4 verrà presentato il 15 ottobre non sarà in vendita prima del 18. È la prima volta che un device di un produttore terzo esce con l'ultima versione di Android preinstallata prima ancora di un Pixel di Google.

Pixel 4: caratteristiche Fatto sta che mancano appena due settimane alla presentazione dei nuovi Pixel 4, quindi gran parte delle indiscrezioni trapelate fino ad oggi (alcune fatte trapelare dalla stessa Google) sembrano sempre più realistiche. Sappiamo che, come in passato, i nuovi smartphone di Google saranno due: il Pixel 4 e il Pixel 4 XL. Il primo dovrebbe avere un display da 5,7 pollici (1.080x2.280 pixel) e il secondo da 6,2 pollici (1.440x3.040 pixel), entrambi OLED. I due modelli non avranno il notch, ma i sensori frontali (compreso l'innovativo radar 3D Soli) verranno integrati in una cornice neanche troppo sottile. Le fotocamere posteriori saranno due (con l'innovativa funzionalità Motion Sense per fare foto agli oggetti in movimento), il SoC sarà lo Snapdragon 855 supportato da 6GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Avranno una batteria da 2.800 mAh (Pixel 4) e da 3.700 mAh (Pixel 4 XL).

Pixel 4: il design Un ultimo accenno specifico va fatto al design dei nuovi Pixel 4: l'ennesimo leak proveniente dal noto Evan Blass ci mostra un rendering di quello che dovrebbe essere il frontale definitivo di questa serie (uguale per i due modelli, dimensioni a parte). Dal rendering trova conferma che il Pixel 4 avrà un design "vintage", in netto contrasto con tutte le ultime tendenze: niente notch, cornice ben visibile su tutti i lati e schermo completamente piatto. In un momento in cui vanno di moda i display full screen 2,5D "a cascata" che sembrano avvolgere i bordi, quindi, Google spiazza tutti con la semplicità.