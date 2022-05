Pixel 7, Pixel Watch e tablet Google: tutto quello che arriverà l'anno prossimo

La conferenza annuale degli sviluppatori, Google I/O 2022 è stata l’occasione per portare sul palco tutte le ultime novità del colosso di Mountain View, che sono ottime e abbondanti. Dal digitale all’elettronica, Google ha mostrato il suo universo: non è solo più un motore di ricerca ma anche un produttore di device apprezzati e desiderati dal pubblico. Così, in due ore di conferenza ha elencato tutte le novità previste per la seconda parte del 2022 e l’inizio del 2023.

Al centro dei tanti progetti troviamo lo sviluppo del nuovo telefono Pixel 7, il Pixel Watch e un Google Pixel Tablet. Il tutto, nel quadro tracciato dal prossimo sistema operativo Android 13 con aggiornamenti previsti anche per la dozzina di aziende, da OnePlus a Lenovo, che lo proporranno sui loro dispositivi nei prossimi mesi. I due team di sviluppo di Pixel e Android, d’altronde (caso raro per Google dove i team lavorano senza gerarchia) vanno a braccetto e hanno coniato il mantra “Better Together" cioè insieme è meglio. Ricordiamo che nel 2021 sono stati attivati più di 1 miliardo di nuovi dispositivi Android, a dimostrazione che la continua crescita di questo OS mobile non mostra segni di rallentamento.

Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro

Durante la conferenza è stato dato un primo assaggio di come saranno i due nuovi Pixel 7 standard e Pixel 7 Pro. In sostanza un modesto aggiornamento del design dell’anno scorso: resta la barra della fotocamera orizzontale ma leggermente attenuata e con una diversa configurazione della fotocamera principale.

Il Pixel 7 Pro sembra avere la classica configurazione fotografica wide/ultrawide/teleobiettivo come il Pixel 6 Pro mentre il Pixel 7 standard sembra avere due fotocamere posteriori, come il Pixel 6 standard. Anche in questo caso, non cambia nulla. Le novità dovrebbero essere, invece, rappresentate dal processore Tensor di nuova generazione e dal sistema operativo, il più recente Android 13.

Pixel Watch

Google ha finalmente confermato che Pixel Watch è reale e l’orologio arriverà il prossimo autunno insieme ai telefoni della serie Pixel 7. Il design è circolare a cupola e presenta una ghiera tattile e un pulsante laterale.

È realizzato in acciaio inossidabile riciclato, ha cinturini proprietari intercambiabili. Funzionerà conun Wear OS 3 “migliorato" che presenta “un’interfaccia utente aggiornata" con una migliore navigazione e notifiche intelligenti. Per quanto riguarda il software, Google afferma che Pixel Watch avrà le app Google native e integrazione con Fitbit. Il tutto a prezzo Premium.

Pixel Tablet

La divisione hardware interna dell’azienda prevede di rilasciare un tablet Android nel 2023. Avrà a bordo lo stesso processore Tensor degli ultimi telefoni Pixel di Google e secondo le parole di Rick Osterloh, Vicepresidente senior di dispositivi e servizi di Google, sarà concepito come un dispositivo incentrato sull’intrattenimento e sul consumo piuttosto che sul lavoro.

In effetti, la notizia vera è che dopo aver messo da parte lo sviluppo dei tablet nel 2019, Google torna sui suoi passi. Complice l’uso durante la pandemia di questi device, che si sono prestati anche a essere un supporto valido durante le lunghe sessioni di didattica a distanza.