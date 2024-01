Fonte foto: Google

Google, dopo aver lanciato Pixel 8 e 8 Pro, si prepara ad arricchire la sua gamma di smartphone con un nuovo modello. Sta arrivando, infatti, il Google Pixel 8a. Il futuro mid-range della casa americana andrà a sostituire il Pixel 7a (in foto), svelato lo scorso mese di maggio. Il nuovo modello non è ancora ufficiale ma in rete iniziano a circolare le prime informazioni.

Google Pixel 8a: come sarà

Il futuro Google Pixel 8a è protagonista di un nuovo leak. In rete, precisamente in un gruppo Facebook composto da utenti Pixel e appassionati vietnamiti, è apparsa una foto di quella che dovrebbe essere la confezione di vendita del prossimo smartphone di Google.

La foto in questione conferma alcune caratteristiche del dispositivo che avrà un design con angoli curvi e riprenderà le linee del suo predecessore, con il modulo a sviluppo orizzontale per le due fotocamere posteriori. Sul bordo destro della scocca sono integrati i tasti per la regolazione del volume e il tasto d’accensione e spegnimento.

La confezione, che mostra la versione con colorazione nera dello smartphone, conferma il numero di modello (G6GPR) e, soprattutto, anticipa la possibilità di sfruttare la ricarica rapida fino a una potenza di ricarica di 27 W (il Pixel 7a si ferma a 18 W mentre il Pixel 8 arriva fino a 27 W). Non ci sono conferme per quanto riguarda la ricarica wireless che, quasi sicuramente, sarà disponibile come per il 7a.

Per il momento, non ci sono informazioni dettagliate sulle altre specifiche tecniche del Google Pixel 8a. Lo smartphone dovrebbe integrare, come anticipato da rumor precedenti, il chip Google Tensor G3. Si tratta dello stesso modello utilizzato da Pixel 8 e 8 Pro. Sul nuovo 8a, però, il chip potrebbe essere proposto in una versione con clock più basso.

Si tratta di una necessità per differenziare il mid-range dai top di gamma oltre che, probabilmente, per consentire al dispositivo di gestire al meglio le temperature quando deve affrontare carichi pesanti, come le funzionalità IA introdotte dai Pixel 8 Pro e che forse arriveranno anche sui modelli dalla potenza inferiore. Probabile, inoltre, la presenza di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Lo smartphone dovrebbe avere dimensioni compatte (152.1 x 72.6 x 8.9 mm secondo le ultime indiscrezioni) e, quindi, il display dovrebbe riproporre la diagonale di 6,1 pollici come il 7a (ci sarà un pannello OLED con risoluzione Full HD+ e con un foro per la fotocamera anteriore). Per ulteriori dettagli sul mid-range sarà necessario attendere le prossime settimane.

Google Pixel 8a: quando arriva

Il nuovo Google Pixel 8a dovrebbe arrivare nel corso della primavera del 2024. Lo scorso anno, il Pixel 7a è stato svelato al Google I/O di maggio. Quest’anno, Google potrebbe anticipare i tempi di qualche settimana. Un lancio immediato, già nel mese di febbraio, appare molto improbabile. Le foto della confezione di vendita confermano la presenza della lingua italiana tra le varie opzioni del manuale di istruzioni.

Di conseguenza, l’arrivo in Italia (già al lancio) è praticamentecerto. Il prezzo di listino potrebbe subire un leggero ritocco verso l’alto rispetto a quanto visto con il Pixel 7a, disponibile in Italia con un prezzo di 509 euro.