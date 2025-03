Fonte foto: Google

Il Google Pixel 9a è stato presentato nei giorni scorsi ma arriverà sul mercato soltanto nel corso del mese di aprile e non a partire dal 26 marzo, come emerso in precedenza. Alla base della scelta di posticipare il lancio commerciale del nuovo entry level di Google ci sarebbero dei problemi di “qualità dei componenti” non meglio specificati.

Perché il Pixel 9a non esce subito?

Come detto in apertura, il nuovo Pixel 9a sarebbe dovuto entrare in fase di commercializzazione già a fine marzo. C’è stato, però, un cambio di programma. A chiarire cosa sta succedendo ci ha pensato Google stessa, in una dichiarazione rilasciata da un portavoce rilasciata ad Android Police e poi in un’altra dichiarazione rilasciata ad Android Authority.

Nella prima dichiarazione, l’azienda ha confermato che lo smartphone sarà disponibile “sul Google Store e tramite i nostri partner al dettaglio a partire da aprile. Nelle prossime settimane vi daremo un aggiornamento sullo stato dei preordini“.

Bisognerà attendere ancora qualche settimana per preordinare il nuovo entry level della gamma Pixel. Nella seconda dichiarazione, inoltre, è stato chiarito che alla base del cambio di programma c’è “un problema di qualità dei componenti che sta interessando un piccolo numero di dispositivi Pixel 9a“. Google ha scelto un approccio cauto, preferendo rimandare l’avvio delle vendite per accertarsi che non ci siano problemi di alcun tipo.

Secondo la ricostruzione di Android Police, in ogni caso, la scelta di ritardare il lancio è avvenuta solo dopo la presentazione in quanto in una prima dichiarazione non erano state fornite informazioni in merito al posticipo della data di uscita. Si presume, dunque, che questo “inconveniente” sia stato scoperto last minute, al punto che l’azienda di Mountain View non ha potuto far altro che rimandare l’arrivo sul mercato per risolvere la cosa senza causare problemi ai consumatori.

Pixel 9a: prezzi e varianti in arrivo

Il nuovo Google Pixel 9a sarà disponibile sul mercato nel corso del mese di aprile. Google fornirà ulteriori dettagli in merito, comunicando una data precisa, nel corso dei prossimi giorni. Inizialmente ci sarà un breve periodo di preordini a cui seguirà l’arrivo nei negozi. Lo smartphone sarà disponibile al lancio anche in Italia.

Per il nostro mercato sono in arrivo due varianti. La prima con 8 GB di RAM e 128 GB di storage sarà acquistabile al prezzo di 549 euro. La seconda, invece, avrà 8 GB di RAM e 256 GB di storage e potrà contare su un prezzo di 599 euro.

Il nuovo modello della gamma Pixel andrà a posizionarsi al di sotto del Pixel 9, oggi acquistabile con un prezzo di circa 700 euro scegliendo la versione 8/128 GB, e sostituirà il Pixel 8a, attuale entry level della gamma di smartphone Google. Come per tutti i modelli recenti Pixel, anche il nuovo Pixel 9a riceverà 7 major update e potrà, quindi, arrivare fino ad Android 22.