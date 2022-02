Pixel Pass: il mega abbonamento di Google arriva in Europa

Presentato negli Stati Uniti a fine ottobre 2021, insieme agli smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro, il grande abbonamento mensile “all inclusive" Google Pixel Pass potrebbe arrivare prestissimo anche nel vecchio continente: Big G ha infatti depositato il marchio presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, assicurandosi che nessuno lo sfrutti indebitamente.

Pixel Pass è un abbonamento che include veramente tutto: spazio di archiviazione da 200 GB, YouTube e YouTube Music Premium, Google Play Pass e, soprattutto, il telefono Google Pixel 6 o 6 Pro è incluso nella rata mensile. Questo abbonamento non è stato fino ad ora portato anche in Europa, molto probabilmente perché i telefoni Pixel 6 erano disponibili sono in pochi Paesi, come Francia e Germania. Adesso, invece, Google ne ha allargato la disponibilità (sono acquistabili anche in Italia) e, quindi, è possibile che stia per arrivare anche l’abbonamento Pixel Pass. Al momento, però, nulla è certo. Non sappiamo, soprattutto, a che prezzi potrebbe arrivare Google Pass in Europa.

Come funziona Google Pass

Il funzionamento di Google Pass è semplicissimo: l’utente paga per non avere pensieri. Anche perché nel prezzo non solo è incluso il telefono, ma è incluso anche l’aggiornamento del telefono: ogni due anni Google ritira il Pixel usato dall’utente e lo sostituisce con il modello più recente.

Considerati i prezzi molto elevati dei due telefoni Google Pixel 6 (649 euro) e Google Pixel 6 Pro (869 euro), è chiaro quanto sia vantaggioso l’abbonamento Pixel Pass. Almeno negli Stati Uniti, dove l’abbonamento con il Pixel 6 normale costa 45 dollari al mese e quello con Pixel 6 Pro costa 55 dollari al mese.

Google Pixel Pass arriverà in Italia?

L’Italia non è un Paese molto interessante per Google, come dimostra il fatto che i Pixel 6 siano arrivati molto tardi e, per di più, in quantità molto limitate. Nel momento in cui scriviamo, infatti, sullo store di Google ci sono pochissimi Pixel 6 disponibili e nessun Pixel 6 Pro in pronta consegna.

Questo non lascia ben sperare su Google Pixel Pass: se il bello di questo abbonamento è il cellulare incluso, ma il cellulare non è disponibile, a cosa servirà avere l’abbonamento anche in Italia?