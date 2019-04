PlayStation Network, perché non riesco a entrare. Cosa sta succedendo

26 Aprile 2019 - Il PlayStation Network (PSN) è down. O almeno ha dei grossi problemi che non permette agli utenti di accedere al proprio profilo personale. Le prime segnalazioni sono arrivate alle 19:00 del 26 aprile quando gli utenti hanno iniziato a riscontrare dei rallentamenti nell’accesso e nella navigazione all’interno del PlayStation Network. Problemi che si sono riversati anche nel gioco online: in molti non riescono a giocare a Fortnite e altri multiplayer presenti sul PSN.

Sembra però, che non dipenda dai server del PlayStation Network down. Entrando nella pagina dedicata allo stato del PSN si legge questo messaggio firmato Sony: “I servizi PlayStation™Network sono perfettamente funzionanti, ma potrebbero sussistere problematiche esterne sulla rete Internet in grado di compromettere la tua esperienza. Una volta risolte queste problematiche esterne, non dovresti avere alcun problema a connetterti a PlayStation™Network.” Il problema, dunque, dovrebbe essere legato a fattori esterni come ad esempio la connessione alla rete Internet. Il PSN down non riguarda solamente gli utenti italiani, ma dal sito downdetector.com, ci sono segnalazioni in tutto il Mondo.

Perché PlayStation Network oggi non funziona

Come abbiamo appena accennato, il PSN non va per cause non dipendenti dall’infrastruttura di rete dell’azienda giapponese, o almeno questo è quanto afferma la stessa Sony. Nonostante sia passata più di un’ora dalle prime segnalazioni, non sono ancora chiari i motivi del PSN down, sebbene si faccia riferimento a “problematiche esterne sulla rete Internet”. Frase ambigua che può far intendere sia dei malfunzionamenti alla rete Internet degli utenti oppure all’infrastruttura che consente agli utenti di connettersi ai server del PlayStation Network.

Le segnalazioni su downdetector.it, sito utilizzato dagli utenti per segnalare il malfunzionamento di servizi web, sta aumentando ogni minuto di più, segnale che il PSN down riguarda tutta Italia. I tecnici nipponici sono al lavoro per risolvere il disservizio. Seguiremo la vicenda e nelle prossime ore vi forniremo maggiori dettagli.

Aggiornamento 8:30

PSN è nuovamente funzionante.