PlayStation VR2 e VR2 Sense: i nuovi controller Sony per la realtà virtuale

Al CES 2022 c’è anche Sony ed ha sfruttato l’evento per svelare alcune interessanti novità che riguardano i videogiocatori e la loro PlayStation 5. Nel corso dell’anno, infatti, arriveranno sul mercato il nuovo visore PlayStation VR2 ed il relativo controller VR2 Sense, che renderanno l’esperienza ancora più immersiva.

Con i due strumenti, sarà molto più piacevole fruire dei videogiochi in realtà virtuale, grazie ad una serie di sensori e di feedback attraverso cui l’utente potrà calarsi in un’altra dimensione. A fare l’annuncio è stato Hideaki Nishino, Vice Presidente Senior di Platform Experience, che ha riportato le specifiche complete dei due dispositivi e dichiarato che tramite essi sarà possibile ottenere un’esperienza di gioco rivoluzionaria rispetto al passato. Per sapere quanto costeranno e metterli veramente alla prova ci vorranno ancora dei mesi, ma già sappiamo quale sarà il primo videogioco compatibile.

Playstation VR2, le caratteristiche

Il visore Playstation VR2 supporta il 4K HDR con un campo visivo di 110 gradi ed uno schermo OLED, che ha una risoluzione di 2000×2040 pixel per ciascun occhio ed offre una frequenza di aggiornamento di 90 e 120 Hz.

Rispetto alla passata generazione, che sfruttava la videocamera esterna, questo dispositivo fa uso di 4 videocamere interne per individuare l’utente ed il controller.

Per offrire il meglio ai videogiocatori, il visore VR permette di regolare la distanza fra le lenti ed integra giroscopio, accelerometro e sensore di prossimità IR. Per esempio, i giocatori avranno modo di sperimentare l’accelerazione o la decelerazione di un veicolo come se si trovassero veramente a bordo dello stesso. Inoltre, per garantire un’esperienza ancora più immersiva, restituisce dei feedback aptici tramite vibrazione.

Playstation VR2 può essere collegato alla console di gioco tramite un singolo cavo e la porta USB Type-C, integra il microfono e un ingresso jack per il collegamento delle cuffie.

Playstation VR2 Sense

Si tratta del controller da abbinare al visore Playstion VR2, integra gli stessi pulsanti del joystick tradizionale della console Sony e fa uso anch’esso di sensori di movimento, quali giroscopio e accelerometro. Anche in questo caso è possibile ottenere dei feedback tramite vibrazione.

Playstation VR2 Sense sfrutta il Bluetooth 5.1, ha una porta USB-C e una batteria ricaricabile.

La data di debutto dei due dispositivi è ancora sconosciuta, ma Sony ha già annunciato che Horizon Call of the Mountain sarà il primo gioco compatibile con i nuovi strumenti VR.