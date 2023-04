Poco F5 in arrivo: confermato il chip

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Poco F5 è sempre più vicino e in un recente tweet condiviso sull’account Twitter Snapdragon India è possibile dare un nome al processore che sarà inserito all’interno del nuovo smartphone. Si tratta dello Snapdragon 7+ Gen 2, già visto (in Cina) su diversi smartphone di fascia media e che ha saputo già dare dimostrazione delle sue performance in più occasioni.

Naturalmente, la notizia era già stata ampiamente anticipata dalle diverse indiscrezioni sul web. Dato poi che il Poco F5 altro non è che il rebrand di Redmi Note 12 Turbo (in foto), la scelta del processore era praticamente scontata e, anche se non è il chip più potente tra quelli in commercio, rappresenta comunque una soluzione interessante che potrebbe fare gola a chi è in cerca di un telefono dalle buone performance ma a un prezzo più contenuto.

Poco F5: scheda tecnica

Come appena detto il Poco F5 è il rebrand dell’ormai noto Redmi Note 12 Turbo, per cui la scheda tecnica è ben nota. Il display in dotazione a questo smartphone sarà un OLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rare a 120 Hz. Confermato anche la compatibilità con Dolby Vision e HDR10+.

Il processore, quindi, sarà uno Snapdragon 7+ Gen 2 e, secondo quanto riportato dalla documentazione FCC, la memoria dovrebbe arrivare fino a 12 GB di RAM (fino a 256 GB di spazio di archiviazione), m non si esclude una versione da 8/256 GB. Stando a questi dati, quindi, non trovano posto nel nuovo Poco F5 i tagli superiori già visti su Redmi Note 12 Turbo con 12/512 GB e 16 GB di RAM e 1 TB di storage.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 64 MP con OIS, uno ultra-wide da 8 MP e uno macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Per le connessioni questo smartphone garantisce il supporto alla rete 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, posizionamento satellitare (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS), NFC e infrarossi. Non ci sono conferme sul jack da 3,5 millimetri, presente sul Redmi Note 12 Turbo, ma di cui non si hanno informazioni per questo modello.

La batteria sarà da 5.000 mAh, con ricarica cablata a 67W. Infine il sistema operativo sarà Android 13.

Poco F5: quando arriva e quanto costa

Al momento il prezzo di Poco F5 non è ancora stato rivelato ma, trattandosi di un rebrand del Redmi Note 12 Turbo è possibile fare un confronto tra i due modelli.

Redmi Note 12 Turbo – 8/256 GB: 1.999 yuan (270 euro)

Redmi Note 12 Turbo – 12/256 GB 2.199 yuan (295 euro)

Naturalmente si tratta di una semplice conversione tra yuan ed euro al cambio attuale e, dato che il Redmi Note 12 Turbo non è mai arrivato in Europa, non si esclude che la stessa sorte possa toccare al gemello realizzato da Poco.

Sappiamo, invece, quando arriverà Poco F5: l’azienda stessa ha ufficializzato la data di presentazione, il 9 maggio.