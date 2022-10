Poco F5: schermo e chip saranno il top

I fan di Xiaomi sono già in fermento: secondo le ultime indiscrezioni il prossimo Poco F5 potrebbe arrivare sul mercato con alcune interessanti novità. L’entusiasmo, al momento, è tutto degli indiani visto che l’India sarà il primo mercato che vedrà questo modello che, secondo i rumor, sarà un top di gamma con un prezzo altamente concorrenziale.

Le indiscrezioni arrivano da diversi leaker asiatici, che hanno individuato il nuovo smartphone all’interno del database IMEI, con il nome in codice di "Mondrian". A differenza del precedente Poco F4 (in foto), il nuovo Poco F5 sarà dotato di un chip di fascia premium e di un display ad altissima risoluzione.

Poco F5: come sarebbe

Secondo queste indiscrezioni il nuovo smartphone Poco F5 avrebbe il SoC più potente del momento, ossia il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un bel salto in avanti rispetto al Poco F4 che si basa sul chip Qualcomm Snapdragon 870: l’8+ Gen 1, infatti, è un chip da top di gamma mentre l’870 è un chip da "quasi top".

A questo ottimo chip Poco F5 affiancherebbe 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di la memoria di archiviazione. Il display che sarebbe un Super AMOLED HDR da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz di 1.300 nit, come quello di Poco F4, o forse persino di più.

La dotazione di sensori fotografici sarebbe particolarmente curata, tanto che sul retro Poco F5 dovrebbe avere tre fotocamere: la principale da 64 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), il sensore ultra grandangolare da 12 MP e il sensore telescopico da 5 MP. La fotocamera anteriore, invece, sarebbe da ben 32 MP e con un’ottima apertura focale di f/2,5.

Completerebbe la dotazione tecnica la batteria: da 4.500 mAh con ricarica ultra rapida da 120W.

Poco F5: quando sarebbe disponibile e prezzo

Secondo le indiscrezioni il nuovo Poco F5 potrebbe debuttare in India e Cina alla fine del 2022, per poi arrivare sul mercato globale nel corso del primo trimestre del 2023.

Il prezzo del nuovo smartphone Poco F5 in India, secondo i leaker, sarà di 34.999 rupie che corrispondono a circa 436 euro, un vero e proprio best buy per la fascia alta, come non si era ancora mai visto.

Certamente, però, al di fuori dei mercati indiano e cinese i prezzi saranno ben diversi da questo. Tuttavia, c’è la concreta possibilità di vedere grazie a Poco F5 un buon top di gamma con 8+ Gen 1 ad un prezzo inferiore a 800 euro in Italia.