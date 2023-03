Poco F5 sta arrivando come sarà

POCO, il sub-brand di Xiaomi dedicato al pubblico più giovane, si sta preparando al lancio ufficiale dei suoi nuovissimi Poco F5 e Poco F5 Pro. Sono molte le indiscrezioni trapelate sul web riguardo questi due smartphone e, nonostante l’azienda non abbia ancora confermato ufficialmente nulla, alcuni leaker avrebbero messo le mani sulle schede tecniche ufficiali, condividendole in rete per mostrare al mondo le specifiche dei due dispositivi.

POCO F5: caratteristiche tecniche

Secondo quanto riportato dal leaker indiano Debayan Roy (@Gadgetsdata) il nuovo POCO F5 arriverà sul mercato del subcontinente il prossimo 6 aprile. Da quanto si evince dai diversi tweet al riguardo, questo smartphone sarebbe il rebranding del Redmi Note 12 Turbo, con il quale condividerà tutte le componenti hardware.

Quindi, il POCO F5 dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e con risoluzione Full HD+.

Il processore scelto per il Poco F5 sarebbe il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, appena annunciato, a cui potrebbero essere affiancati 12 GB di RAM. Al momento non ci sono indicazioni sui tagli di memoria disponibili, anche se dalle informazioni trapelate si parla di un modello base da 256 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il POCO F5 dovrebbe avere un sensore principale da 50 MP con OIS e un grandangolo da 8 MP. Nel tweet in oggetto si parla anche di un terzo obiettivo non meglio specificato, potrebbe trattarsi di un macro da 2 MP oppure di un sensore di profondità.

La batteria sembrerebbe essere da 5500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W. Infine, il sistema operativo dovrebbe essere con buone possibilità Android 13, personalizzato con la versione 14 della celebre interfaccia MIUI di Xiaomi.

POCO F5 Pro: caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda, invece, il POCO F5 Pro, il suo arrivo sul mercato sarebbe previsto qualche tempo dopo il lancio dell’F5 liscio, quindi tra la metà di aprile e maggio.

Sempre secondo Debayan Roy (@Gadgetsdata), questo secondo dispositivo sarebbe il rebranding del Redmi K60 (in foto) e, anche in questo caso, dovrebbe condividerne le caratteristiche tecniche. Poco F5 PRo, dunque, dovrebbe avere un display OLED da 6,67 pollici, ma con una risoluzione leggermente superiore, probabilmente 2K.

Per il processore si parla dello Snapdragon 8+ Gen 1, con ben 16 GB e 512 GB di memoria interna. Non ci sono ancora informazioni su altri tagli di memoria disponibili all’uscita.

Per la fotocamera, invece, l’F5 Pro dovrebbe avere una lente principale da 64 MP con OIS, una ultrawide da 8 MP e sensore macro da 2 MP.

Il comparto batteria sarà lo stesso visto sull’F5, con 5.500 mAh e ricarica rapida cablata da 67 W. A questo modello, però, andrebbe ad aggiungersi anche la ricarica wireless da 30 W che non sarebbe, invece, disponibile sul fratello minore.

Infine, anche per l’F5 Pro, il sistema operativo dovrebbe essere Android 13 con MIUI 14.

POCO F5 e F5 PRO: prezzo e disponibilità

Come già detto l’arrivo del POCO F5 è previsto sul mercato indiano il prossimo 6 aprile. Al momento non ci sono indicazioni sull’eventuale uscita in Europa e tantomeno sul prezzo di lancio.

Per quanto riguarda l’F5 Pro, invece, sembra che potrebbe arrivare qualche tempo dopo il fratello minore, anche per non impattare sulle vendite dell’altro modello.

Anche in questo caso le indicazioni sull’arrivo in Europa e sul prezzo sono piuttosto vaghe. Per confronto, però, ricordiamo che Poco F4 è arrivato in Italia l’anno scorso ad un prezzo di 399,90 euro per la versione 6/128 GB e di 449,90 per la versione 8/256 GB.