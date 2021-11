POCO M4 Pro 5G ufficiale: è un vero low cost

Ufficiale POCO M4 Pro 5G, prodotto di fascia media dell’azienda nata da Xiaomi che, come da tradizione, presenta un’estetica originale unita a delle caratteristiche interessanti. Non poteva mancare nemmeno un prezzo di listino accattivante, e sul tema POCO ha pienamente rispettato le aspettative della vigilia.

POCO M4 Pro 5G, come suggerisce il nome, offre pieno supporto all’infrastruttura più recente, e lo fa con un prezzo che non farà dormire sonni tranquilli alla concorrenza. Il merito è del chip Dimensity 810 di MediaTek, che coniuga buone prestazioni a un basso prezzo industriale, fattore che consente alle aziende di offrire i loro prodotti a prezzi competitivi senza scendere a compromessi sull’esperienza d’uso. POCO M4 Pro 5G è il primo smartphone dell’azienda ad offrire la tecnologia di ricarica rapida 33 W Pro, che consente di recuperare velocemente batteria nonostante quella integrata non sia certo sottodimensionata. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su POCO M4 Pro 5G.

POCO M4 Pro 5G: com’è fatto

POCO M4 Pro 5G possiede uno schermo LCD IPS DotDisplay da 6,6 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz dinamica, quindi può essere regolata a seconda delle circostanze su 50, 60 o 90 Hz a seconda che si cerchi la massima fluidità o più autonomia. La frequenza di campionamento del touch invece è fissa e pari a 240 Hz, la luminosità massima arriva a 450 nits e per la protezione da graffi e urti c’è un vetro Corning Gorilla Glass 3.

A gestire le operazioni quotidiane c’è il chip Dimensity 810 di MediaTek a 6 nanometri da 2,4 GHz di frequenza massima, che è abbinato a 4 o 6 GB di memoria RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2, comunque espandibile grazie al supporto alle microSD fino a 1 TB di capacità. Per la multimedialità, POCO M4 Pro 5G offre una fotocamera frontale da 16 MP f/2.45 e due fotocamere posteriori, la principale da 50 MP f/1,8 e una ultra grandangolare da 8 MP con campo visivo di 118 gradi.

Sul piano della connettività POCO M4 Pro 5G offre il supporto alle reti 5G (dual 5G standby), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, un emettitore a infrarossi, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e un ingresso USB-C per ricarica e trasferimento dati. Il lettore di impronte digitali è posto lateralmente, apprezzabile la presenza di una coppia di altoparlanti di sistema che realizzano l’effetto stereo.

La batteria di POCO M4 Pro 5G è da ben 5.000 mAh, dunque dovrebbe garantire una certa tranquillità in termini di autonomia, ma ad ogni modo con la ricarica rapida a 33 watt (è il primo smartphone POCO ad averla) con caricatore incluso in confezione si può stare tranquilli: la batteria può essere ricaricata completamente in meno di un’ora (59 minuti), ma con appena 10 minuti di collegamento alla rete elettrica – dice l’azienda – si ottengono fino a 2 ore di riproduzione video in streaming.

POCO M4 Pro 5G misura 163,56 x 75,78 x 8,75 mm e pesa 195 grammi.

POCO M4 Pro 5G: quanto costa e quando arriva

POCO M4 Pro 5G sarà disponibile all’acquisto a partire dall’11 novembre sul sito ufficiale. Interessante l’iniziativa attraverso cui per le prime 24 ore se ne può avere uno a prezzo scontato: