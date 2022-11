Poco X5 5G: il nuovo medio low cost di Xiaomi è pronto al lancio

Il Poco X5 5G è recentemente passato attraverso due importanti enti normativi nel mercato delle telecomunicazioni. Grazie al rispetto di questa procedura di certificazione, sappiamo che questo nuovo modello arriverà presto sul mercato, come al solito nella fascia media dove si combatte all’ultimo euro e la concorrenza è agguerritissima. L’ultima certificazione è la più importante per noi, in quanto rivela che il Poco X5 5G sarà venduto a livello globale, quindi anche in Italia.

Poco X5 5G cosa sappiamo

Come detto grazie all’approvazione FCC, sappiamo che porterà Poco X5 5G il numero di modello 22101320G. La cosa più interessante dietro a questa sequela di numeri è la presenza della lettera "G" alla fine, che in pratica rivela che lo smartphone certificato arriverà nei mercati globali e non solo in Cina o in India.

Nelle (poche) specifiche apparse nella certificazione FCC veniamo a sapere che il Poco X5 5G avrà una batteria da 4.900 mAh, che probabilmente a livello marketing verrà dichiarata da 5000 mAh. La stessa agenzia federale di certificazione indica anche che lo smartphone avrà un modulo rettangolare per la sua fotocamera posteriore.

Recenti rumor indicano anche che Poco X5 5G utilizzerà il processore Snapdragon 778G+. Stiamo parlando di uno dei processori più competitivi in questo segmento e la sua presenza rappresenterà un significativo salto prestazionale rispetto al suo predecessore X4 Pro 5G (in foto), dotato di Snapdragon 695.

Non è nemmeno da escludere che l’X5 5G sia dotato addirittura di Snapdragon 782G, recentissima evoluzione del 778G (in ratica è lo stesso chip, ma con frequenze di lavoro più alte).

Da notare anche la presenza di uno schermo LCD con refresh rate di 120 Hz. Il punto meno positivo di questo componente è il fatto di non avere la tecnologia OLED, ma un sacrificio del genere potrebbe essere ripagato dal suo prezzo che potrebbe essere molto vicino o di poco superiore ai 200 euro.

Il modello X4 Pro 5G con pannello AMOLED è stato lanciato in Italia, nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, a 299 euro.