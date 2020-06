Poste down, non funziona app e home banking: cosa succede

Dalle ore 21:45 del 16 giugno l’applicazione BancoPosta e il servizio di home banking dal PC sono down: chi prova ad accedere non riesce a completare nessuna operazione, né a vedere il saldo del proprio conto corrente. Lo stesso vale per l’app PostePay: dopo avere inserito le proprie credenziali, l’applicazione resta a caricare per un tempo indefinito non dando nessuna risposta. Non si conoscono i motivi che stanno portando a questo disservizio, ma l’unica cosa certa è che sta colpendo tutta Italia.

Su downdetector.it sono centinaia le segnalazioni già arrivate dagli utenti e leggendo i commenti si riesce ad avere una visione più chiara di quello che sta accadendo. L’app e il sito delle Poste sono down e alcune persone lamentano anche l’impossibilità di effettuare pagamenti online e ritirare i soldi al bancomat. Si leggono commenti di persone che non sono riuscite a effettuare la spesa perché il BancoPosta non funziona. Sicuramente i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema al più presto.

Perché non funziona l’app e il servizio di homebanking delle Poste

Un problema piuttosto grave quello che sta affliggendo i servizi online (e anche offline) delle Poste. Chi prova ad accedere all’home banking tramite PC o dall’applicazione per smartphone non riesce a completare nessuna operazione. L’applicazione resta a caricare dopo aver inserito le credenziali e non si riceve nessun messaggio di errore. In alcuni casi appare il codice errore “GC01”.

Alcuni utenti parlano anche di aver avuto problemi nei pagamenti in negozio mentre stavano facendo la spesa: non si riesce a completare la transazione. Non si sa a cosa siano dovuti questi disservizi, ma è certo che i tecnici sono già al lavoro per risolvere tutto nel minor tempo possibile. Vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 22:30. Il problema è stato sistemato.